CHP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

CHP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi dezenfekte çalışmaları ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi dezenfekte çalışmaları ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.

CHP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:12 Kaynak: AA
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