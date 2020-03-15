CHP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

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CHP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi
6 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi dezenfekte çalışmaları ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:12 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi dezenfekte çalışmaları ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.
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