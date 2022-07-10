CHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri (4)

CHP'li Öztunç'tan, Erdoğan'a: 'Kendileri Löp Diye Götürüyor, Millete Sabır. 20 Yıldır İktidardasın, Ne Sabrı? Daha Ne Kadar Sabredecek Sana Bu Millet'

Kaynak: AA

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