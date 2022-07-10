CHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri (4) - Son Dakika
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CHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri (4)

10.07.2022 16:44

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye Değişim Partisi ve Memleket Partisi heyetleri CHP'ye ziyarette bulundu.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye Değişim Partisi ve Memleket Partisi heyetleri CHP'ye ziyarette bulundu.

CHP'de konuk heyetleri Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necla Kaçan ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitoğ ağırladı.

Genel Başkan Yardımcısı Sema Ün'ün başkanlığındaki Gelecek Partisi heyeti, CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu. Gelecek Partisi heyetinin ziyareti sırasında "erken seçim" ve altılı masanın çalışmaları gündeme geldi.

Süllü, iktidarın güç kaybettiğini savunarak, böyle bir ortamda erken seçime gideceğini düşünmediğini dile getirdi.

Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı'nın başkanlığındaki DEVA Partisi heyetinin ziyaretinde de 2023 seçimleri konuşuldu. Süllü, gelecek yıl Kurban Bayramı'nın hemen seçimlerin sonrasına denk geleceğini belirterek, "İnşallah çifte bayram yaşayacağız." dedi.

Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye Değişim Partisi ve Memleket Partisi heyetleri de CHP'ye bayram ziyaretinde bulundular.

CHP'yi bayramlaşma programı kapsamında 17 siyasi parti ziyaret etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri (4) - Son Dakika

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