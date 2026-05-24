CHP Genel Merkezi, savaş alanına döndü
CHP Genel Merkezi, savaş alanına döndü

24.05.2026 17:33
Polis, CHP Genel Merkezi'ne demir bahçe kapısını kırarak girerken, partililerin sert tepkisiyle karşılaştı. Genel merkez binası içindeki CHP'liler koltukları kapılara yığarak barikat kurmaya çalıştı. Bazıları ise yangın döndürme tüpünü sıkarak engel olmaya çalıştı.

Mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa Kemal Kılıçdaroğlu'nun döndüğü CHP'de genel merkez binası karıştı. Özgür Özel ve ekibi binayı terk etmek istemezken polis ekipleri, CHP Genel Merkezi’nin demir bahçe kapısını kırarak içeri girdi.

KOLTUKLARDAN BARİKAT YAPTILAR

Ekiplerin binaya girmesiyle birlikte, içeride bulunan partililer ile polis arasında sert tartışmalar ve arbede yaşandı. Genel merkez binasındaki CHP'liler, polisin ilerlemesini durdurmak için koltukları kapıların arkasına yığarak barikat kurmaya çalıştı. Gerginliğin büyümesi üzerine bazı partililer ise polise yangın söndürme tüpü sıkarak engel olmaya çalıştı.

BAHÇE KAPISI YIKILDI

Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı. Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez'e girdi.

POLİSİ ENGELLEMEK İÇİN MERDİVENLERE DETERJAN DÖKÜLDÜ

CHP Genel Merkezi içinde gazdan etkilenen kişilerin olduğu, bazı partililerin kapılara koltuklardan barikat oluşturmaya çalıştıkları görüldü. Polis ekipleri, kurulan barikatları dışarı çıkartırken bazı partililer ve milletvekillerinin üst kata çıkan polisleri engellemeye çalıştıkları, merdivenlere deterjan gibi temizlik malzemelerini döktükleri öğrenildi.

GERGİNLİK SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Gün boyunca CHP Genel Merkezi çevresinde tansiyon yüksek seyretti. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ve bazı milletvekillerinin genel merkeze gelmesi sonrası taraflar arasında arbede yaşandı.

Daha sonra polis ekipleri tahliye tebligatı için genel merkez önüne gitti ancak kapılar kapalı olduğu için binaya giriş yapılamadı.

CHP yönetimi yaşananları “zorla ele geçirme girişimi” olarak değerlendirirken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararının uygulanmasını istedi.

17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
17:04
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama
16:39
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
16:26
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor
15:58
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:30
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
14:56
CHP Genel Merkezi’nin içi savaş alanına döndü Göz gözü görmüyor
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
13:53
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
