Son Dakika Haberleri: - CHP Genel merkezinde coşkulu anlar
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- CHP Genel merkezinde coşkulu anlar

25 dakika önce

- CHP Genel merkezinde coşkulu anlarANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ilk sonuçları, CHP Genel Merkezinde coşkuyla karşılandı.

- CHP Genel merkezinde coşkulu anlar
ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ilk sonuçları, CHP Genel Merkezinde coşkuyla karşılandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçları saat 19.15'ten itibaren açıklanmaya başlandı. Parti Genel Merkezinde seçim sürecini takip eden coşkulu kalabalık, açıklanan ilk sonuçları "Her şey çok güzel olacak", "Hak hukuk adalet" ve "Ekrem Başkan" sloganlarıyla karşıladı.
- CHP Genel merkezinde coşkulu anlar
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:18 Kaynak: İHA
İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Genel
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