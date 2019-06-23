- CHP Genel merkezinde coşkulu anlar
25 dakika önce
- CHP Genel merkezinde coşkulu anlarANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ilk sonuçları, CHP Genel Merkezinde coşkuyla karşılandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:18 Kaynak: İHA
- CHP Genel merkezinde coşkulu anlar
ANKARA - İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ilk sonuçları, CHP Genel Merkezinde coşkuyla karşılandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçları saat 19.15'ten itibaren açıklanmaya başlandı. Parti Genel Merkezinde seçim sürecini takip eden coşkulu kalabalık, açıklanan ilk sonuçları "Her şey çok güzel olacak", "Hak hukuk adalet" ve "Ekrem Başkan" sloganlarıyla karşıladı.
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