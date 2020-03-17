CHP Genel Merkezinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Merkezinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

CHP Genel Merkezinde koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

CHP'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında genel merkez binasına ziyaretçi kabul edilmediği bildirildi.

CHP Genel Merkezinde koronavirüs tedbirleri, System.String[]

CHP'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında genel merkez binasına ziyaretçi kabul edilmediği bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tüm parti örgütlerine koronavirüs genelgesi gönderen CHP'de, Söğütözü'ndeki genel merkez binasında da bir dizi önlemler alındı.

Bugünden itibaren parti genel merkezine ziyaretçi alınmayacağı belirtilirken, üyelere de bilgilendirme amacıyla kısa mesaj gönderildi. Mesajda, "Değerli üyemiz, ülkemizi de içine alan koronavirüs tehdidi geçene kadar 'hepimizin sağlığı için' CHP Genel Merkez Binamıza ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Acil durumlarda Genel Merkezimize telefon ile ulaşabilirsiniz." denildi.

Bu arada parti binasında çeşitli yerlere çalışanlar için "14 Kural"ın hatırlatıldığı bilgilendirme levhaları asıldı.

Çay ocaklarında tek kullanımlık karton bardakların zorunlu hale getirildiği CHP'de, farklı noktalara dezenfektanlar yerleştirildi.

CHP Genel Merkezi hafta sonu koronavirüse karşı dezenfekte edilmişti.

Öte yandan partide görevli personel için zaruri olanlar dışında "evden çalışma" sisteminin değerlendirildiği öğrenildi.

CHP'de bazı milletvekillerinin koronavirüs nedeniyle ekiplerini evden çalışmaya yönlendirdiği belirtildi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Twitter hesabından "EvindeKalTürkiye" başlığıyla, "Virüsün nereden geleceğini bilemezsiniz. Alacağımız her önlem ve evde geçireceğiniz her dakika belki de yüzlerce insanın hayatını etkileyecek. Salgının tehlikesini önemsiyoruz. Aldığım karar ile ekibim çok acil bir durum olmadıkça evden çalışacak." mesajını paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Söğütözü, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı         
08:22
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti         
07:58
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı         
23:44
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım         
22:57
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı         
22:19
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi         
21:58
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı         
21:58
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 19:35:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Merkezinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]