Ankara’da gözler CHP binasında! Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel Aktardı

Ankara’da CHP Genel Merkezi çevresinde tansiyon yükseldi ve yaşanan hareketlilik gün boyunca devam edecek. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel’in CHP binası önünden aktardığı bilgilere göre, sabah saatlerinde parti içerisinde tansiyon yükseldi. İddiaya göre, Özgür Özel taraftarları ile Kemal Kılıçdaroğlu tarafı arasında giriş krizi yaşandı ve kısa süreli arbede çıktı. Genel merkez çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekiplerinin bina çevresinde yoğun şekilde görev yaptığı görüldü. Parti binasına giriş ve çıkışların kontrollü şekilde sağlandığı belirtildi.

CHP GENEL MERKEZİ ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Şerife Güzel’in aktardığı bilgilere göre, CHP Genel Merkezi’ne giriş çıkışların oldukça zorlaştığı ifade edildi. Polis ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, bölgede kontrollü geçiş uygulaması yapıldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde yaşanan arbede sonrası çevredeki hareketlilik dikkat çekerken, parti binası önünde herhangi bir büyük kalabalığın oluşmadığı belirtildi. Güzel, içeri girmeye çalışan bazı kişilerin polis ekipleri tarafından dışarı çıkarıldığını aktardı.

GÖZLER KRİTİK GÖRÜŞMELERE ÇEVRİLDİ

CHP Genel Merkezi önündeki hareketliliğin ilerleyen saatlerde artabileceği ifade edilirken, özellikle İçişleri Bakanı ile yapılacak görüşmenin ardından bölgede yeni gelişmeler yaşanabileceği değerlendiriliyor. Ankara’da siyasetin gündemine oturan gelişmeler yakından takip edilirken, CHP Genel Merkezi çevresindeki güvenlik önlemlerinin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.