CHP Genel Merkezine "Erdoğan'ın Cevap Vermediği Sorular" Pankartı Asıldı

CHP Genel Merkez binasına, üzerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği soruların yer aldığı büyük boy pankart asıldı.

CHP Genel Merkez binasının ön tarafına, üzerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran 2022 tarihinde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği ve halen yanıtını beklediği soruların yer aldığı bir pankart asıldı.

Pankartın üzerinde "Erdoğan'ın Cevap Veremediği Sorular" başlığıyla yer alan sorular şöyle:

"-128 milyar doları kimlere sattın?

- Türkiye'yi kimin talimatıyla kaçakların, sığınmacıların deposu olarak kiraya verdin?

-Şehitlerimizin onurunu Putin'in ayağına giderek neden sattın?

-Yüzde 157 enflasyon senin eserin. Kendini ne zaman 'çakma ekonomist' olarak kabul edeceksin?

-Paravan vakıflarla milyon doları ülkeden kaçıran çocuklarının amacı nedir?

-Mafyanın, uyuşturucu baronlarının koruyucusu o zat, neden hala senin İçişleri Bakanın?

-Brunson'ı, Kaşıkçı'yı, daha önemlisi ülkenin egemenliğini kaça sattın?

- SADAT gibi paramiliter yapılarla neden iş tutuyorsun?

-Müzik ve dil yasaklarıyla toplumsal çatışma mı yaratmak istiyorsun?

-Terörle mücadele gerekçesiyle yabancı askerleri Türkiye'ye davet etmekten utanmıyor musun? Yabancı askerleri topraklarımızdan çıkaracak yüreğin var mı?"

"KORKMA CEVAP VER ERDOĞAN"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, asılan pankartın ve üzerinde yer alan soruların olduğu görselleri, "Erdoğan'ın cevap veremediği sorular! Korkma cevap ver Erdoğan!" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.