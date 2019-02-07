CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi, Görevinden İstifa Etti- Arşiv

CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi, görevinden istifa ettiCHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa etti.

CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi, görevinden istifa etti



CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa etti.



Hamzaçebi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



Kaan ULU/ANKARA, (DHA)



(Tür: Ankara)

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Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti

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