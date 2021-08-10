CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin Hatay İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin Hatay İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrası burada gazetecilere açıklama yapan Böke, orman yangınlarına değindi.

CHP'li belediyelerin yangın bölgelerinde alevlerin sönmesi için canla başla çalıştığını belirten Böke, sözlerine şöyle devam etti:

"Halkla omuz omuza, birlikte emek verdiler ve yetmedi, sayın Genel Başkanımızla birlikte Türk Hava Kurumunu ziyaret ederek şunu söylediler; 'İhtiyacınız olan 4 milyon doları devlet size vermiyorsa, siz bulamıyorsanız, bu paranın doğru kullanılacağını güvence altına alarak biz belediyeler olarak elimizden geleni yapmaya hazırız' dediler sayın Genel Başkanımızın açık talimatıyla. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi bugünden söylüyor, biz yangınları söndürecek, çıkmadan bitirecek yatırımları bütçeden, halkın vergisiyle, halk için kullanmanın sözünü bugünden veriyoruz."

Böke, bugün işsizlik oranlarının açıklandığını hatırlatarak eleştirilerde bulundu.

Böke ve beraberindekiler daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde ziyaret etti.