Necati Tığlı: Giresunlular Kılıçdaroğlu'nu Bağrına Bastı - Son Dakika
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Necati Tığlı: Giresunlular Kılıçdaroğlu'nu Bağrına Bastı

06.09.2022 16:46

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Giresun ziyaretine ilişkin, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu bütün Giresunlular bağrına bastı” dedi.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Giresun ziyaretine ilişkin, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu bütün Giresunlular bağrına bastı" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Giresun ziyaretini ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Necati Tığlı, Kılıçdaroğlu'nun ilgiyle karşılandığını belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu bütün Giresunlular bağrına bastı. Genel Başkan'ımızın önderliğinde hep birlikte Giresun olarak iktidara yürüyoruz. Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız" diye konuştu.

Tığlı, CHP'nin gönlündeki cumhurbaşkanı adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu, ancak nihai kararı Millet İttifakı bileşenlerinin vereceğini kaydederek, "Genel Başkan'ımızın söylediği gibi, cumhurbaşkanı adayını altı partinin genel başkanı belirleyecek ve 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masa'dan, halkın masasından çıkacak" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Necati Tığlı: Giresunlular Kılıçdaroğlu'nu Bağrına Bastı - Son Dakika

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