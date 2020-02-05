CHP Gölpazarı İlçe Başkanlığından Başkan Şahin'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Gölpazarı İlçe Başkanlığından Başkan Şahin'e ziyaret - Son Dakika

CHP Gölpazarı İlçe Başkanlığından Başkan Şahin'e ziyaret

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölpazarı İlçe Başkanlığı yönetimi, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti.

CHP Gölpazarı İlçe Başkanlığından Başkan Şahin'e ziyaret, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölpazarı İlçe Başkanlığı yönetimi, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti.


CHP Gölpazarı İlçe Başkanlığına seçilen Turgay Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Şahin, göreve yeni seçilen Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Yılmaz da Başkan Şahin'e konukseverliği ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.


Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından son buldu. - BİLECİK

Cumhuriyet Halk Partisi, Semih Şahin, Gölpazarı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
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