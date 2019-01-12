CHP, 'Grev Yasakları' raporu hazırladı
1 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, "grev yasakları" ile ilgili rapor hazırladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, "grev yasakları" ile ilgili rapor hazırladı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:46
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