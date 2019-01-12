Son Dakika Haberleri: CHP, 'Grev Yasakları' raporu hazırladı

CHP, 'Grev Yasakları' raporu hazırladı

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, "grev yasakları" ile ilgili rapor hazırladı.

CHP, 'Grev Yasakları' raporu hazırladı, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, "grev yasakları" ile ilgili rapor hazırladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:46 

Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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