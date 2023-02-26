CHP grubu adına Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karar alma yetkisi Kılıçdaroğlu'na verildi - Son Dakika
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CHP grubu adına Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karar alma yetkisi Kılıçdaroğlu'na verildi

26.02.2023 16:32
CHP grubu adına Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karar alma yetkisi Kılıçdaroğlu'na verildi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP TBMM Grubu olarak olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar alma konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP TBMM Grubu olarak olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar alma konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir." dedi.

CHP Grup Toplantısı, Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde basına kapalı yapıldı.

Toplantı sonrası CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç basın açıklaması yaptı.

Özel, CHP Meclis Grubu'nun 9 Şubat'taki kapalı grup toplantısına davet edildiğini, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu toplantının ertelendiğini hatırlattı.

Söz konusu toplantının Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün yapılmasına karar verildiğini belirten Özel, CHP'li 110 milletvekilinin deprem bölgesinde görevli olduğunu ve toplantıya çevrim içi katılarak görüşlerini bildirdiğini söyledi.

Özel, toplantıda CHP'nin deprem bölgesinde yürüttüğü faaliyetlerin ele alındığını ifade etti.

Milletvekillerinin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptığını, yaklaşan seçimler ve cumhurbaşkanı adayının tespit yöntemi konusunda görüşlerini dile getirdiğini anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz haklarını kullandılar. Kendileri aday belirleme noktasında üç grup başkanvekilinin imzasıyla paylaşacağımız metin üzerinde ortaklaştılar. Kendileri metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar. Ancak bu aşamada Sayın Genel Başkanımızın altılı masanın ortak iradesine vurgu ve bizim altılı masadan belirlenecek adayın Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olması noktasındaki kararlılıkla bizlere çizdiği çerçeve üzerine metni sizlerle paylaşıyorum."

CHP TBMM Meclis Grup bildirisini okuyan Özel, "CHP TBMM Grubu olarak 26 Şubat 2023 günü saat 10.00'da olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar alma konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir." diye konuştu.

Bildirinin grup içi yönetmelik, anayasanın seçim kanunları ve siyasetin gerektirdiği tüm ihtiyaca cevap verecek şekilde kaleme alındığını ifade eden Özel, milletvekillerinin toplantı sırasında beyanlarıyla ortaklaşıldığını ve grubu temsilen üç grup başkanvekili tarafından imza altına alındığını kaydetti.

Özel, "Bundan sonra çalışmalar bu yetki belgesi çerçevesinde sürdürülecektir. Alınan karar, bütün yaşadığımız yasa ve büyük üzüntüye rağmen Türkiye'nin şehirlerinin yıkılmadığı, ekonomisinin, sağlık sisteminin çökmediği yıkılmaz bir Türkiye'nin inşası için grubumuz tarafından umutla karşılanmış, Türkiye'ye de umut olacağı değerlendirilmiştir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel CHP grubu adına Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karar alma yetkisi Kılıçdaroğlu'na verildi - Son Dakika

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