Son Dakika Haberleri: CHP Grubu, Meclis ve ülke gündemini tartışacak
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CHP Grubu, Meclis ve ülke gündemini tartışacak

2 saat önce

CHP TBMM Grubu, Meclisin gündeminde yer alan yasa teklifleri ile Türkiye'nin "güney sınırında yaşanan gelişmeleri" ele almak üzere, yarın basına kapalı toplanacak.

CHP Grubu, Meclis ve ülke gündemini tartışacak, System.String[]

CHP TBMM Grubu, Meclisin gündeminde yer alan yasa teklifleri ile Türkiye'nin "güney sınırında yaşanan gelişmeleri" ele almak üzere, yarın basına kapalı toplanacak.

CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün basına açık gerçekleştirdiği toplantının ardından yarın da CHP Grup Başkanvekili Engin Altay başkanlığında kapalı toplanacak.

Abant'ta 4-5-6 Ekim'de gerçekleşen milletvekili kampında alınan karar doğrultusunda düzenli olarak yapılacak basına kapalı grup toplantılarının ilkinde, Meclis gündeminde yer alan teklifler ve Barış Pınarı Harekatı görüşülecek.

Toplantıda, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren, ilk 10 maddesi kabul edilen, "yargı paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif ele alınacak.

Grupta, bu teklifin yasalaşmasının ardından Genel Kurul gündemine gelecek olan Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapan Teklif hakkında da bilgilendirme yapılacak.

Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin güney sınırında yaşanan gelişmeler konusunda da milletvekillerine bir sunum yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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