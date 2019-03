CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay: "Filistinli Kardeşlerimize Yönelik Saldırılarda Hükümetin...

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay: "Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırılarda hükümetin olumlu kararlarını da her zaman destekleriz" "Merak etmesinler bir daha Türkiye'de Haçlı Seferi kavgası olmaz" "Trump'ın sadece kişisel olarak arzusunu ortaya koyan bir karardır" "Türkiye'de ezana kem...

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay: "Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırılarda hükümetin olumlu kararlarını da her zaman destekleriz"

"Merak etmesinler bir daha Türkiye'de Haçlı Seferi kavgası olmaz"

"Trump'ın sadece kişisel olarak arzusunu ortaya koyan bir karardır"

"Türkiye'de ezana kem söz edecek, yan gözle bakacak insan barınamaz"



AFYONKARAHİSAR - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, Golan Tepeleri ile alakalı, "Trump'ın sadece kişisel olarak arzusunu ortaya koyan bir karardır. Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırılarda hükümetin olumlu kararlarını her zaman destekleriz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP İl Başkanı Nevzat Ercan ve partililer tarafından karşılanan Altay, gazetecilere gündemi değerlendirdi. ABD Başkanı Trump'un Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımasının hukuki açıdan dayanağının olmadığı söyleyen Altay şu ifadelere yer verdi:

"Ey İsrail ey Trump diyerek efelenen Erdoğan'ın şimdi ey Trump diye efelenmesi lazım. Trump'ın kararının hiçbir hukuki dayanağı yok arkadaşlar. Trump'ın sadece kişisel olarak arzusunu ortaya koyan bir karardır. Golan Tepeleri 1967'de yapılan anlaşma gereğince Filistin'indir. İsrail'in sadece Golan Tepeleri'nde değil, Filistin'de dindaşlarımıza Müslüman kardeşlerimize yönelik hem işgali hem ambargosu ve izolasyonu hem basıncı ve baskısı, hain ve alçakça saldırıları ile katliamları devam etmektedir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'nin İsrail konusundaki politikaları da Filistinli kardeşlerimiz ile gerçek bir dayanışmayı yansıtmaktan da uzaktır. Bunun da altını çizmek lazım. Türkiye İsrail konusunda bir kere güç birliği içerisinde tek ses olmamız lazım. Hem de daha yüksek refleks göstermemiz lazım. Biz Filistinli kardeşlerimize yönelik bu tür saldırı ve hamleler karşısında Türkiye'nin ve orta yerindeki hükümetin olumlu kararlarını da her zaman destekleriz" dedi.

"Merak etmesinler bir daha Türkiye'de haçlı seferi kavgası olmaz"

Bir daha Türkiye'de Haçlı Seferi kavgasının olmayacağını kaydeden Altay, "Yeni Zelanda'da yaşanan menfur olaydan sonra hem partim hem de aziz vatandaşlarımın iyi dileklerini ve taziyelerini götürmek üzere Yeni Zelanda'ya gittim. Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı Türkiye'ye yönelik Haçlı Seferleri'nin işaret fişeği gibi adlandırarak seçimlerde bunu oya devşirmek için de bir hamle içine girdiler. Haçlı Seferi paranoyası ile toplumun karşısına çıktılar. O Haçlı ruhundaki milletlere, o dine mensup insanlara işte bu topraklarda bükemediği bileği 100 sene önce öptürdü. Merak etmesinler bir daha Türkiye'de haçlı seferi kavgası olmaz" diye konuştu.

"Türkiye'nin bir beka sorunu yok"

Açıklamasına beka sorununa ilişkin sözleriyle sürdüren Altay, "Beka beka beka dediler. Beka şudur; 4 harfli bir kelimedir. Birinci harfi batırdığımız demek, ikinci harfi ekonomi demek, üçüncü harfi kurtarma demek, dördüncü harfi ise arayış demek. Yani batırdığımız ekonomiyi kurtarma arayışındayız diyorlar. Bekanın da Türkiye'deki karşılığı budur. Türkiye'nin bir beka sorunu yok. Türkiye bundan önce daha ağır badireleri ve tehditleri bertaraf etmesini bilmiştir. Türkiye kendisine yönelik ağır tehditleri bin yıllık Anadolu kardeşliğini korumuştur" diye konuştu.

"Türkiye'de ezana kem söz edecek, yan gözle bakacak insan barınamaz"

Altay, "Birilerinin ezanı yuhaladılar, ezanı ıslıkladılar gibi provokasyonları 3-5 oy fazla almak, 3-5 belediye fazla almak uğruna bu milletin içine sokulabilecek en büyük nifaktır. Erdoğan unutmasın, ne Cumhuriyet Halk Partisinde ne İYİ Parti'de ne Afyonkarahisar'da ne de Türkiye'de ezana kem söz edecek, yan gözle bakacak insan barınamaz. Ama Erdoğan bir şeyi daha unutmasın bu milletin gönlünde Allah ile aldatanlar da barınamayacaktır. Bunun da altını özenle çizmek isterim" dedi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Genel Müdürü'nden Çok Konuşulacak Analiz

İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor

Genç Kızı Saçlarından Tutup Tekme Tokat Dövdüler, Dehşeti Kaydettiler

ABD'den Türkiye'ye F-35 Teslimatına Şartlı Onay: Patriotları Almasına İhtiyacımız Var