CHP'li Özel Bakanlığı millet alır millet verir

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Millet masasının tüm bileşenlerinin ortak kararları dışında, ne bizim ne bizden bir arkadaşın o masaya karar dayatması söz konusu değildir. HDP'ye bakanlık verilme ihtimali üzerinden yapılan tartışmalara, 'beyler kendinize gelin' demek lazım. Bakanlığı ne Gürsel Tekin ne Özgür Özel ne o ne bu; millet alır millet verir dedi.CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Meclis'in tatilde olmasıyla ilgili, Meclis kapalı olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaat ettiği, 'yapacağız' dediği, müjde verdiği; ama yapamadığı çok sayıda iş birikiyor. Bu Meclis iradesine bir saygısızlık. Bu Meclis'i kendi gündemine hakim olan, vatandaşın sorunlarını dinleyen, denge görevini yerine getiren, denetleme görevini yerine getiren ve bunu kimseden çekinmeden yapabilecek bir hale kavuşturmak için bir seçime ve ardından da güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili geçiş döneminin hızla yaşanmasına ihtiyaç olduğu açık diye konuştu.

'GÜRSEL TEKİN'İN KİŞİSEL DEĞERLENDİRMESİ'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, iktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verilebileceğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, CHP'nin görüşlerini, Sayın Genel Başkan, Sayın Parti Sözcümüz ve üç grup başkanvekili açıklar. CHP'nin partiye ait somutlaşmış yetkili organlarında görüşülmüş, karara bağlanmış, MYK tarafından benimsenmiş ve Sayın Genel Başkan tarafından kamuoyuna duyurulması uygun görülmüş görüşlerini, üç grup başkanvekilimiz, Parti Sözcümüz ve Sayın Genel Başkan'dan duyabilirsiniz. Bunun dışında yapılan değerlendirmeler, kişisel değerlendirmelerdir. Bunun ötesinde yapılan her şey spekülasyondur. Sayın Gürsel Tekin'in orada yapmış olduğu açıklama da kendisinin kişisel değerlendirmesidir. Ben kendi değerlendirmem açısından bir şey söyleyecek olursam da 6'lı masa, hem Genel Başkanımız hem partimizin yetkili kurulları tarafından millet masası, son derece önemsenen, çalışmalarına değer verilen ve uyum içinde çalıştığı için de Türkiye'ye güven veren masadır. Millet masasının tüm bileşenlerinin ortak kararları dışında ne bizim ne bizden bir arkadaşın o masaya karar dayatması söz konusu değildir. HDP'ye bakanlık verilme ihtimali üzerinden yapılan tartışmalara 'beyler kendinize gelin' demek lazım. Bakanlığı ne Gürsel Tekin ne Özgür Özel ne o ne bu; millet alır millet verir ifadelerini kullandı. (DHA)