CHP Grup Başkan Vekili Özkoç'a tepkiler çığ gibi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Grup Başkan Vekili Özkoç'a tepkiler çığ gibi - Son Dakika

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç'a tepkiler çığ gibi

6 saat önce

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği ahlaksızca sözlerinden dolayı kınıyorum" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç'a tepkiler çığ gibi, System.String[]

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği ahlaksızca sözlerinden dolayı kınıyorum" dedi.


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği ifadeleri ahlaksızca bulduğunu ve sözlerinden dolayı kınadığını belirtti. Gündüz, "Bu sözler siyasi nezaketten, edepten uzak edepsizce ve ahlaksızca sözlerdir. Bu sözler Cumhurbaşkanımızın nezdinde yüce milletimize sarf edilmiştir. Çünkü Cumhurbaşkanımız aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş bütün halkımızın yani 82 milyonun Cumhurbaşkanıdır. CHP'li yöneticiler bu eylem ve söylemleri ile zıvanadan çıkmışlardır. CHP, HDP'nin kuyruğuna takılmış milli ve manevi değerlerimizden hızla uzaklaşmış bir parti konumuna gelmiştir. CHP bu tutumu ile şehit ve gazilerimizi üzmüş, incitmiştir. Şehit ve gazi ailelerimiz CHP'nin bu tutumundan dolayı CHP'den nefret eder duruma gelmiştir. Çok zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde CHP'nin Esad rejimini desteklemesi ahlaksızca bir tutumdur. Bütün bu gerçekler ortada iken milletin iradesi ile seçilmiş bir cumhurbaşkanına hakaret etmek kimsenin haddi de hakkı da değildir. Bu söylemleri kullanan CHP grup başkan vekili ahlak sınırlarını zorlayıp onur, şereften yoksun tutum takınmıştır. CHP'nin biran önce kendisini toparlamasını ve fabrika ayarlarına dönmesini bekliyoruz. Bunu yapmayan CHP bu tutumu ile Türkiye partisi olmaktan çıkmış FETÖ'nün sözcülüğüne soyunan parti olmuştur" dedi. - DİYARBAKIR

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
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