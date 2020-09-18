CHP Grup Başkanvekili Altay, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Altay, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararını değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin aldığı kararla Meclis'te sözde kesinleşmiş hükmün okunması işlemi yok hükmüne düşmüştür.

CHP Grup Başkanvekili Altay, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin aldığı kararla Meclis'te sözde kesinleşmiş hükmün okunması işlemi yok hükmüne düşmüştür. Hem bize hem de hukuka göre Berberoğlu an itibarıyla CHP'nin İstanbul Milletvekilidir." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine yönelik kararını değerlendirdi.

Berberoğlu'nun yargılanma ve milletvekilliğinin düşürülme sürecini anlatan Altay, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerde Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesine bir başvurusu olduğunu, iç hukuk yollarının henüz tamamlanmadığını ve TBMM'nin hukuk skandalına alet edilmemesi gerektiği yönünde uyarılar yaptıklarını söyledi.

"CHP'nin milletvekili sayısı 139 olmuştur"

Anayasa Mahkemesinin, Berberoğlu'nun hak ihlaline uğradığına oy birliğiyle karar verdiğini anımsatan Altay, "Anayasa Mahkemesinin oy birliğiyle verdiği kararın sonuçları ne olacak? Yok hükmündeki kararın sonuçları da yoktur. Dolayısıyla hem bizim hem de hukuk açısından CHP'nin 138 olan milletvekili sayısı, Anayasa Mahkemesinin kararıyla artık 139 olmuştur. Enis Berberoğlu, TBMM üyeliğini sürdürmektedir." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye dönük uygulanmayacağı yönünde fikir beyanında bulunanların da olduğunu belirten Altay, "Bunu söyleyenlere hatırlatmak lazım: Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geriye doğru uygulanmayacağı yönünde bir hüküm olduğu doğrudur ama orada başka bir hüküm daha var. Çok bilmişlerin bilmesi gereken bir şey var: O da Enis Berberoğlu kararı bir kanunu iptal, bir işlemi iptal kararı değildir. Anayasa Mahkemesinin Berberoğlu kararı, hak ihlali olduğuna dair bir karardır. Yani ihlal kararıdır. İhlal edilen karardan dolayı doğan bütün olumsuzlukların giderilmesi de anayasa hükmüdür." dedi.

"TBMM'de okutulan sözde kesinleşmiş mahkeme kararı nerede?" sorusunu yönelten Altay, bu soruya TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve yargının bütün birimlerinin cevap vermesi gerektiğini savundu.

Altay, "Böyle bir karar yok artık. Çünkü 4 Haziran 2020 tarihinde TBMM'de, şu anda yok hükmünde olan kararın okunmasıyla ilgili işlem de çok doğal olarak yoktur ve yok hükmündedir. Böyle olunca Enis Berberoğlu'nun 4 Haziran'dan bu tarihe kadar TBMM üyesi sıfatıyla yaşadığı özlük hakları ve siyaset yapmasının engellenmesi açısından yaşadığı mağduriyetin giderilmesi, bu Meclis'in ve Meclis Başkanı'nın namus ve şeref borcudur. Bu mağduriyeti, utancı ve ayıbı hep birlikte gidereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Meclis Başkanı'ndan randevu talep ettik"

Altay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan randevu talep ettiğini ancak şehir dışında olması nedeniyle Şentop ile gelecek hafta, iki hukukçu milletvekiliyle Meclis'te görüşeceklerini bildirdi. Altay, "Önümüzdeki hafta Sayın TBMM Başkanı'na 'bu meseleyi çöz, Enis Berberoğlu'nu milletvekili olarak say' diye değil, belki şekil şartlarını konuşmak, yaşanan mağduriyetin nasıl giderilmesi gerektiğini konuşmak için randevu talep ettik." ifadelerini kullandı.

Berberoğlu'nun artık Meclis'te olduğunu savunan Altay, adalet ve hakkaniyete inanan herkesten de destek beklediklerini kaydetti.

Altay, bundan sonraki süreçte Enis Berberoğlu'nun tekrar yemin etmesi gerekip gerekmediğine yönelik bir soruya, "Meclis'te milletvekilliğinin düşmesi için bir oylama yapılmış değil, sözde bir kesin mahkeme kararı okununca milletvekilliği düştü. Anayasa Mahkemesinin aldığı kararla Meclis'te sözde kesinleşmiş hükmün okunması işlemi, yok hükmüne düşmüştür. Olmayan şeyin sonucu olmaz. Bu nedenle Sayın Berberoğlu'nun yemin etmesi gerekmez. Ettiği yemin geçerlidir. Yaklaşık 4 ay kadar Meclis çalışmalarından alıkonulmuştur. Hem bize hem de hukuka göre Berberoğlu an itibarıyla CHP'nin 27. Dönem İstanbul Milletvekilidir. Bunun için ayrı bir yasal işleme gerek yok. Sayın Başkan, prosedür konusunu konuşmak isterse, bizim için 3-4 seçenek vardır. Bunları konuşacağız. Ayrıca Meclis Başkanı'mızın da olumsuz yaklaşım içinde olacağına asla ihtimal vermiyorum çünkü kendisi de bir hukuk profesörüdür." karşılığını verdi.

Altay, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamaya yönelik bir niyeti olduğunu öğrendiklerini, Türkiye'nin yaptırım tehditlerine pabuç bırakmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Enis Berberoğlu, Altay, TBMM, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Altay, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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