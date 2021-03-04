CHP Grup Başkanvekili Altay: "CHP, Türkiye'nin aydınlık geleceğinde olacak" - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Altay: "CHP, Türkiye'nin aydınlık geleceğinde olacak"

04.03.2021 23:19
CHP Grup Başkanvekili Altay:

ANKARA (İHA) – CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "CHP, Türkiye'nin aydınlık geleceğinde olacak" dedi.

ANKARA (İHA) – CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "CHP, Türkiye'nin aydınlık geleceğinde olacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay İnsan hakları Eylem Planı ile ilgili olarak, "Mevcut anayasanın 100'den fazla maddesi değiştirildi. Bu Anayasada birçok hak ve özgürlüğün önünde engel yok" ifadelerini kullandı.

Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP ve CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerine, "Devletin yapamadığını yapan belediyelerimizin başarılarını kıskanmamalı, teşekkür etmelidir. Teşekküründen vazgeçtik, Sinoplu Diyojen'in söylediği gibi gölge etme başka ihsan istemeyiz. CHP, Türkiye'nin aydınlık geleceğinde olacak" dedi.

Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet İttifakı için yaptığı 'Şimdiden tel tel dökülmeye başladılar' sözlerinin hatırlatılması üzerine de, "Aç tavuk kendini darı ambarında zanneder. Millet İttifakı'na yönelik toplum nezdindeki güven, itimat ve teveccüh belli ki Erdoğan'ı çıldırtmaya devam ediyor. O çıldırdıkça devlete ve millete kötülük ve fenalık yapıyor. Bunun için de üzülüyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Türkiye, Altay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Altay: 'CHP, Türkiye'nin aydınlık geleceğinde olacak' - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki: Hepsinin cevabını vereceğiz Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor Fenerbahçe-Antalyaspor maçından sonra saha karıştı! Boffin kırmızı kart gördü Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Son Dakika: Türkiye'de 4 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 11 bin 322 yeni vaka tespit edildi Tatvan'da düşen helikopterde yaralı askerleri kurtaran köylü o anlarını anlattı: Karları ellerimle kazıp bir asker çıkardım Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Mavi kategorideki Muş'un valisinden ilginç sözler: Maske takmayı bilmeyenler var
Antalyasporlular verilmeyen penaltı sonrası maçın hakemine büyük tepki gösterdi Antalyasporlular verilmeyen penaltı sonrası maçın hakemine büyük tepki gösterdi         
23:42
Bakan Koca Bakan Koca "çok yüksek risk" grubundaki 5 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü         
23:12
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 askerimiz yaralandı Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 askerimiz yaralandı         
22:23
Kubilay Aka, Cam Tavanlar projesiyle anlaştı Kubilay Aka, Cam Tavanlar projesiyle anlaştı         
22:15
Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı         
21:53
11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili ilk uzman yorumu: Sabotaj yok, pilot inmeye çalışmış 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili ilk uzman yorumu: Sabotaj yok, pilot inmeye çalışmış         
19:54
Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterlerle ilgili kahreden detay! 4 olayda 39 şehit verildi Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterlerle ilgili kahreden detay! 4 olayda 39 şehit verildi         
19:14
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor         
13:24
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2021 23:51:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Altay: "CHP, Türkiye'nin aydınlık geleceğinde olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei