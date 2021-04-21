CHP Grup Başkanvekili Altay'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Menderes benzetmesi"ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Menderes benzetmesi"ne ilişkin, "Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok." ifadelerini kullandı.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, KRT Televizyonu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün, Atatürk'ün eseri Nutuk'u yasaklaması üzerine, merhum Adnan Menderes'in, Atatürk'ü Koruma Kanunu çıkarmak zorunda kaldığı süreci anlattığını ve orada bir temenni paylaştığını belirtti.

Sonrasında gece yarısı "trol saldırısı başlatıldığını", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sözlerini çarpıttığını savunan Altay, Erdoğan'ın "...benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini ümit ettiğini söylüyor." dediğini belirtti.

Altay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok. Belli ki Sayın Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş. Erdoğan, etrafındaki trollerin tezgahına gelmiş. Kendisine, savcılara ve dileyenlere sosyal medya hesaplarımdan konuşmamı izlemelerini tavsiye ediyorum. Açık gerçeğe rağmen çarpıtmayla, yalanla algı oluşturmaya çalışıyorlar. Neredeyse her gün bir örneğini gördüğümüz şekilde, trol aklı ile sanal alemde, sosyal medyada kendileri gibi düşünmeyen, eleştiren, yaşadığı sıkıntıları ifade edenleri linç ediyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, Ankara Cumhuriyet Savcılığının jet bir soruşturma açtığını ve RTÜK'ün de konuyu derhal gündemine aldığını bildiren Altay, "darbe girişimi yaftalaması" peşinde olunduğunu ancak bunun tutmayacağını söyledi.

Altay, "Bana yapılan hakaretleri ben de yargıya taşıyacağım." ifadesini kullandı.