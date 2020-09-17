CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Doğu Akdeniz açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Doğu Akdeniz açıklaması

"Doğu Akdeniz'de enerji paylaşımında Türkiye'nin dışarıda bırakılması, Ege'de yıllardır var olan sıkıntı, tahammülsüzlük yeniden ısıtılmış, Türkiye'nin önüne sürülmüştür"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, "Doğu Akdeniz'de enerji paylaşımında Türkiye'nin dışarıda bırakılması, Ege'de yıllardır var olan sıkıntı, tahammülsüzlük yeniden ısıtılmış, Türkiye'nin önüne sürülmüştür" dedi.

Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu kurulduğunu söyleyen Altay, "Burada İsrail, Filistin, Güney Kıbrıs, İtalya, Fransa, Yunanistan, Mısır var. Türkiye yok. Türkiye gerek Doğu Akdeniz, gerek Ege'de ama çok haklı davasında neden Filistin halkının desteğini alamaz hale gelmiş çok merak ediyoruz. Doğu Akdeniz'de enerji paylaşımında Türkiye'nin dışarıda bırakılması, Ege'de yıllardır var olan sıkıntı, tahammülsüzlük yeniden ısıtılmış, Türkiye'nin önüne sürülmüştür. Türkiye, Yunanistan ile baş başa masaya oturmamalı, Doğu Akdeniz konusunda muhatabımız onlar değil. Öncelikle Mısır, Libya, İtalya, Fransa, İsrail, Suriye, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler" dedi.