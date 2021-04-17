CHP Grup Başkanvekili Altay'dan "sosyal refah" kanun teklifi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis Başkanlığına sundukları "sosyal refah kanun teklifine" ilişkin, "Umarım bayrama giderken AK Parti ve Erdoğan aklını başına alır, emeklileri daha çok incitmek istemez. Bayramda emeklilerimiz, torunlarına gönül rahatlığıyla üç kuruş harçlık verip eve iki kilo şeker alabilirler." dedi.

Altay, CHP Grup Başkanvekilleri olarak TBMM Başkanlığında sundukları Gelir Vergisi Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Ramazan ayında olunduğuna, bayramın yaklaştığına işaret eden Altay, emeklilerin, asgari ücretlilerin kara kara düşündüğünü belirtti.

CHP'nin üç grup başkanvekili olarak "sosyal refah paketi" şeklinde kanun teklifi hazırladıklarını anımsatan Altay, "Asgari ücretten vergi alınmamasını, en düşük emekli maaşının asgari ücret sınırında olmasını ve bayram ikramiyelerinin 1500 lira artı enflasyon farkı olarak düzenlenmesini teklif ettik. Umarım bayrama giderken AK Parti ve Erdoğan da aklını başına alır, emeklileri daha çok incitmek istemez. Bayramda emeklilerimiz, torunlarına gönül rahatlığıyla üç kuruş harçlık verip eve iki kilo şeker alabilirler." diye konuştu.