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CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemdeki konuları değerlendirdi - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemdeki konuları değerlendirdi

10.11.2021 15:38

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, özellikle kış aylarında elektrik faturalarındaki KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, özellikle kış aylarında elektrik faturalarındaki KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi gerektiğini söyledi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında vefatının 83'üncü yılında Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla andı.

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in, yüceltilerek sonsuzluğa taşınacağını belirten Altay, "Bütün ömrünü adadığın Türk milleti, izinden ve yolundan hiç durmadan yürümeye devam edecek, yaktığın özgürlük ve bağımsızlık ateşi asla sönmeyecek." dedi.

Altay, "Üretici fiyat endeksleri 46, tüketici fiyat endeksleri 26, ama sokakta, çarşıda, pazarda enflasyon yüzde 49. Enflasyon canavarını hortlatmak gibi bir marifeti Erdoğan gösterdi. Marifet iltifata tabidir, onun için de kendisine sürekli iltifat edilmesini istiyor." diye konuştu.

10 milyon kişinin açlık sınırının altında bir ücretle geçindiğini ifade eden Altay, "Yoksulluk sınırı 10 bin 76 lira olmuş. Erdoğan, bu ne demek biliyor musun? 1 milyon öğretmen, 600 bin sağlık emekçisi, 300 bin polis memurumuz yoksul, Türkiye'nin yarısı yoksul demek. Emeklilerin tamamı yoksul demek." ifadelerini kullandı.

Taşerona kadro, emekliye bayram ikramiyesi vaatlerini kendilerinin önerdiğini ifade eden Altay, "Elektrik faturaları dedik. Elektrik faturalarından şunu anlamış; 'Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldırayım' Bu senin dediğin1 lira, 2 lira, 3 lira... Biz sana dedik ki, özellikle kış aylarında elektrik faturalarında KDV'yi yüzde 1'e indir. Millet ısınamıyor, aydınlanamıyor." değerlendirmesini yaptı.

Altay, asgari ücretin kur karşısında eridiğini, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan hazırlığın ise bir erken seçim işareti olduğunu savundu.

"İyi gün göremeyecekler"

Altay, Sosyal Güvenlik Kurumundaki (SGK) görevden almaları eleştirerek, "Namuslu bürokrat yolsuzluk ortaya çıkarıyor. Kurum zarara uğratılıyor, sen görevden alıyorsun bunu ortaya çıkaranı, müfettiş olmayan birini teftiş kurulu başkanı yapmak için teftiş kurulu başkanlığı yönetmeliğini değiştiriyorsun. İşte buna can dayanmaz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'deki büyükelçilere yolladığı mektuba işaret eden Altay, şunları kaydetti:

"O mektup bir şikayet mektubu değil, bir tehdit mektubu. AB ülkelerine, 'Size İstanbul'u talan ettirmeyiz, İstanbul'un ekolojik dengesini bozdurmayız, İstanbul'da rant yok' diyoruz. Bu bir tehdittir, bir tavırdır. Sadece onlara değil 5'li çete dahil Türkiye'nin müteahhitlerine de söylüyoruz. Kanal İstanbul ihalesine giren yerli ya da yabancı firmalar iyi gün göremeyecekler..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "MHP, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir." sözlerini de değerlendiren Altay, "Sayın Bahçeli sinyali çaktı, köprüden önceki son çıkışa sağdan devam edecek. Bu sözleri köprüden önceki son çıkışa sinyal olarak yorumluyorum. Bu açıklamayı Türkiye için hayırlı buluyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemdeki konuları değerlendirdi
CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemdeki konuları değerlendirdi
CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemdeki konuları değerlendirdi
CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemdeki konuları değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Türkiye, Altay, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemdeki konuları değerlendirdi - Son Dakika


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