CHP Grup Başkanvekili Altay gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "TBMM Başkanının ilk işi TBMM'nin hukukunu korumaktır. Yetkileri saraya devretmek, peşkeş çekmek değildir." dedi.

Altay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, iktidarın meydanlarda verdiği sözleri yerine getirmediğini savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti kongresinde söylediği " Türkiye'yi şaha kaldırdık." ifadesinin "büyük bir pişkinlik", "Meydanlarda ve kürsülerde verdiğimiz sözleri yerine getirdik." sözlerinin ise "büyük bir yalan" olduğunu öne sürdü.

AK Parti kongresindeki koronavirüs önlemlerini eleştiren Altay, "Halkın sağlığını tehlikeye atmak suçtur. Bankta oturan karı kocaya, iki arkadaşa ceza yazan devlet, dün neredeydi, çok merak ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu üyelerinden bir tanesinin bile çıkıp "Bu olmaz arkadaş." demediğini belirten Altay, "Salgında üçüncü pikin sorumlusu bence Erdoğan'dır. Erdoğan, halkın sağlığını tehlikeye atmaktan cezalandırılmalıdır. Erdoğan'a bir ceza verilmiyor ise maske mesafe nedeniyle yazılan bütün cezaların iptal edilmesini talep ediyorum. Etmezseniz, bu millete hakaret etmiş olursunuz." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın insan aklını ürkütecek açıklamalar yaptığını söyleyen Altay, "Kongredeki görüntüler, kameraların yatay çekim yapmasından kaynaklanmış. Vay anasını. Bu millet aklıyla alay edilmesinden hoşlanmaz. Bu milleti küçümsemedir, milletle dalga geçmedir. Bu çok ayıp. Hiçbir siyasi ahlaka sığmaz." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına ve onların fedakarlığına vefasızlığın ötesinde bir saygısızlık yapıldığını öne süren Altay, "Erdoğan caka satsın diye sağlık çalışanlarının hayatıyla kumar oynuyorsunuz." dedi.

Altay, okulların "aç kapa oyuncağına dönüştüğünü" savundu.

"Olsa, dükkan senin ama yok"

Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmadan 450 milyon dolar satın alındığını, bu alıcıların yüz kişiyi geçmeyeceğini dile getiren Altay, "Yeni devlet soyma modeli, kur manipülasyonu. Bir gecede zenginler türüyor. Devleti bu kadar talan ettikten sonra beyefendi milletin yastık altındaki kefen parasına, küçük birikimlerine gözü dikti. Olsa, dükkan senin ama yok." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Cumhurbaşkanı'nın Montrö Boğazlar Sözleşmesi, AİHM Sözleşmesini de iptal edebileceğini söylediğini aktaran Altay, "TBMM Başkanı'nın yasama yetkisini tek adama altın tepside sunması beni incitiyor. Meclis Başkanı'nın, bu ucube sistemin şövalyeliğine soyunması beni incitiyor, işine baksın. Yasamaya sahip çıksın. TBMM Başkanının ilk işi TBMM'nin hukukunu korumaktır. Yetkileri saraya devretmek, peşkeş çekmek değildir." dedi.

Bir gazetecinin "Harp okullarına giriş koşullarını belirleyen yönetmeliklerden 'irticai faaliyetin' çıkarılmasını nasıl değerlendirdiğini" sorması üzerine Altay, bunun irticai faaliyetlere prim verecek bir tutum olduğunu iddia etti. Altay, "Cemaat ve tarikatlar siyasete göz diktiği andan itibaren tehdittir. Siyasete uzak durdukları sürece herkes inancını istediği gibi yaşayabilir. Cemaat tarikat örgütlenmesi üzerinden devlette yer tutma, koltuk kapma, yönetimi ele geçirme niyetleri varsa devletimiz ve cumhuriyetimiz için en büyük tehdit odur." diye konuştu.