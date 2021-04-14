CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

14.04.2021 15:41
CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin 12 Nisan Pazartesi günü yaptıkları toplantıda aldıkları kararlar ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklanan kararların birbiriyle örtüşüp örtüşmediğini sorarak, "Bilim Kurulu üyeleri, pazartesi günü toplantıda...

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin 12 Nisan Pazartesi günü yaptıkları toplantıda aldıkları kararlar ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklanan kararların birbiriyle örtüşüp örtüşmediğini sorarak, "Bilim Kurulu üyeleri, pazartesi günü toplantıda ne karar aldılarsa bunu paylaşmalıdır." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'ye bir Avrupa şampiyonluğu kazandırdığını" ifade eden Altay, "Böyle şampiyonluk yerin dibine batsın. Türkiye enflasyonda dünya şampiyonu, vaka sayısında Avrupa şampiyonu. Bu hepimiz için bir utanç vesilesidir." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alınan yeni önlemleri değerlendiren Altay, Sağlık Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'nı; Bilim Kurulunun da Sağlık Bakanı'nı dinlediğini öne sürdü.

Altay, Bilim Kurulu üyelerine, "Sizin pazartesi günü yaptığınız toplantıda aldığınız kararlar, Bakanlar Kurulu kararlarıyla örtüşüyor mu? İşler daha da kötü gittiğinde Erdoğan bütün faturayı size çıkaracak, sizi uyarıyorum. Siz, Türkiye'nin yetiştirdiği bilim insanlarısınız. Bilim Kurulu üyeleri, pazartesi günü toplantıda ne karar aldılarsa bunu paylaşmalıdır." diye seslendi.

Salgın konusunda "bir felakete doğru gidildiğini" savunan Atay, "Kovid-19 ile başarısız sözde mücadeleden dolayı canını, sağlığını kaybeden her bir vatandaşımızın mesuliyeti Recep Tayyip Erdoğan'ındır. Siz böyle susmaya devam ederseniz sizi de bu mesuliyete dahil etmek benim görevim." ifadelerini kullandı.

Ortada bir vebal bulunduğunu ve her vebalin bir bedeli olacağını söyleyen Altay, "Erdoğan, bu bedeli ödeyeceksin. Bu bedelin siyasi ayağı, hukuki ayağı, mahşeri ayağı var. Üç hususta da bu bedeli ödeyeceksin. Erdoğan'ın, inat siyasetini bırakması lazım. Sorumluluğu ve kusuru 84 milyona yükleme. Bir doz aşı bile çok kıymetliyken, Libya'ya 150 bin doz aşı göndermekten vazgeç. Eve lazım olan camiye haram." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün savcılar vinç kiralama yarışına girmiş"

Altay, 128 milyar doların nerede olduğunu sormaya devam edeceklerini belirterek, bunun sorulmasını engellemenin ve bu paranın hesabını millete vermemenin "namertlik" olduğunu savundu.

CHP Grup Başkanvekili Altay, şunları kaydetti:

"128 milyar dolar ne oldu? Bunların hepsini söyledi: a, yerinde duruyor; b, salgında harcadık; c, döviz işlemeleri için kullanıldı; d, hiçbiri. Bu çoktan seçmeli test sorusunun cevabını 84 milyona sorsanız, 84 milyon 'd şıkkı' der. Bunu sormaya devam edeceğiz çünkü bu Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Bütün savcılar vinç kiralama yarışına girmiş. CHP'yi, demokrasi mücadelesinden, kul hakkı, yetim hakkı mücadelesinden yıldıramazsın, sindiremezsin, korkutamazsın. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yalın bir üyeye kadar 11 milyon CHP'li, demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Erdoğan, aklın varsa CHP il ve ilçe teşkilatlarının önünden o vinçleri, özel kuvvet polislerini, savcıları çek ve insanların demokratik haklarını kullanmasına izin ver. Erdoğan, demokrasiye darbe yapıyor. Hukuk, adalet, demokrasi diyen insanların tepesine vinç ile çöken bir Erdoğan, bizi ve vatanseverleri yıldıramaz. '128 milyar dolar nerede?' diye sorulunca savcı, çevik kuvvet devreye giriyorsa, bu suçluluğun telaşıdır. Seni sandığa kadar kovalayacağız, hiç şüphen olmasın."

"Kuldan utan, Allah'tan kork"

Altay, Erdoğan'ın 11 Nisan'da "İmtihan dünyasındayız" demesinin üzerinden 24 saat geçmeden Diyanet İşleri Başkanı'nın "Yaşadığımız tüm sıkıntılar imtihan vesilesidir" dediğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı'nın, sabır ve şükür tavsiye ettiğini dile getiren Altay, "Erdoğan'ın bütün kusurlarını da Allah'a fatura etmektir bu. Diyanet İşleri Başkanı, yürütmenin basiretsizliğini, kusurlarını, beceriksizliğini Cenabı Allah'a havale ediyor. Bu ülkede 'Allah'tan kork' denecek son kişi Diyanet İşleri Başkanı'dır. Buradan söylüyorum; Kuldan utan, Allah'tan kork." dedi.

Bir soru üzerine Altay, randevuya gelmeyenlerin Biontech aşılarının bozulduğunu, bunu duyan bazı vatandaşların, sabah erken saatlerde sağlık merkezlerine gidip randevuya gelmeyenlerin aşılarını olabilmek için sıra beklediklerini anlattı. Altay, "Sabahın erken saatlerinde hastanelerin önüne gidenler bir kenarda tutulurken, telefon trafikleriyle birilerine bu aşıların yapıldığını duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Pazartesi, Nisan, Altay, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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