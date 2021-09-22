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CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

22.09.2021 17:00
CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik olarak Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin dışında birtakım partilerin yetkilileriyle arkadaşlarımızın bir araya gelmesi çok sevindirici, anlamlı ve kıymetlidir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik olarak Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin dışında birtakım partilerin yetkilileriyle arkadaşlarımızın bir araya gelmesi çok sevindirici, anlamlı ve kıymetlidir." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu eğitim ve öğretim yılı için tüm kamu misafirhanelerinin ve sosyal tesislerinin öğrencilere tahsis edilmesi gerektiğini söyledi. Barınma sorununu çözebilecek yol ve yöntemin bu olduğunu savunan Altay, "Öğrencilerimizin çadırda yatmaları bir görsellik, gösteri değildir, bir darda kalmadır, mağduriyettir." ifadelerini kullandı. Altay, şu anda 81 ilde yurt sorunu yaşayan neredeyse 10 binlerce öğrenci olduğunu ileri sürdü.

Altay, 20 bin 500 lira kredi alan bir öğrenci velisinin, sabah kendisini aradığını, şimdi işe giremeyen çocuğundan 34 bin lira geri ödeme istendiğini anlattığını aktararak "Büyük holdinglerin, medya sahiplerinin milyar dolarlık kredilerini erteliyorsun. 34 bin lira… Çocuk işe girememiş Sayın Cumhurbaşkanı. Çocuğun bir sosyal güvenlik kurumuyla ilişkisi yok. Sen, öğrencilere tefeci faizi uyguluyorsun. İhtiyacın onda biri kadar yurt yaptınız. Kendinize yazlık-kışlık saray yapacağınıza öğrencilerimize yurt yapsaydınız." görüşünü savundu.

"Ekonomik göstergeler felaket ötesi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Haziran 2018'te yaptığı bir konuşmada, "Bu kardeşinize yetkiyi verin faizle, enflasyonla nasıl uğraşılırmış göreceksiniz" dediğini belirten Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keşke hiç uğraşmasaydı. Vatandaş halinden memnunsa gel koy sandığı görelim. 84 milyon insanımızın şu anda 1 trilyon 6 milyar TL borcu var. Şu anda devletin 2 trilyon 33 milyar TL borcu var. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar artıda değil, seni yine kandırıyorlar, 54 milyar dolar ekside. Git, dürüst samimi iktisatçıları çağır, sana söylesinler. Bu kardeşinize yetkiyi verin dediğinde, yani 3 yıl 4 ay önce dolar 4 lira 60 kuruştu. Bu kardeşimize yetkiyi verdik, dolar 8 lira 60 kuruş oldu. 3 yıl 4 ay önce Türkiye'de resmi olarak 6 milyon 864 bin insan işsizdi. Bu kardeşe yetkiyi verdik 11 milyon 195 bin TÜİK rakamlarına göre işsizimiz var. 3 yıl 4 ay önce faiz yüzde 8'di. Aldın yetkiyi, güya bu yüzde 8 faizi aşağı çekecektin, faiz yüzde 19,8. Türkiye'yi uçuracaktı, dibe çaktı. Türkiye bu yükü daha fazla taşıyamaz. Savaş hali, büyük bir kuraklık, 780 bin 500 metrekarede gerçekleşmiş bir afet, bir felaket yok ama ekonomik göstergeler felaket ötesi."

"Paris İklim Antlaşması'nın onaylanması TBMM'nin bir saatini almaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini de değerlendiren Altay, "Görüşemedi ama 'Dostum Biden ile tam mutabakat içindeyiz.' dedi. Sözde Ermeni soykırımını tanıyan Biden ile ne ara dost oldun, 5 yıldır Fetullah Gülen'i sana vermeyen, koruyan, kollayan dostun Biden ile nasıl bir mutabakata vardın? Suriye sorununda Türkiye'nin tezlerine hiçbir şekilde sıcak bakmayan ABD Başkanı ile ne ara dost oldun da tam mutabakat sağladın? Ne ara dostun Biden ile tam mutabakat içine girdin de F-35 için ödediğimiz paraları feda ettin?" sorularını yöneltti.

Erdoğan'a, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatını oluşturmak için girişimlerde bulunmasını öneren Altay, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayacaksın, 'Şu OBİT projenizi bana bir anlatın.' diyeceksin. Orta Doğu'ya ne ABD'nin ne Rusya'nın gözüyle ve gözlüğüyle bakmayacaksın." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Altay, Erdoğan'ın "Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz." açıklamasına işaret ederek "Getir Erdoğan, doğru şeyler getir biz de destekleyelim. Paris İklim Antlaşması'nın onaylanması TBMM'nin bir saatini almaz. CHP olarak bu konuya tam destek vereceğimizi beyan ediyoruz." dedi.

-"Gizli saklı hiçbir partinin bir şey yaptığı yok"

Parlamenter sisteme ilişkin bir toplantıda DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin de yer aldığının hatırlatılarak ittifaka katılıp katılmayacakları yönünde bir soruya Altay, şöyle karşılık verdi:

"Güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik olarak Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin dışında birtakım partilerin yetkilileriyle arkadaşlarımızın bir araya gelmesi çok sevindirici, anlamlı ve kıymetlidir. Bu görüşmeler, istişareler sonunda toplumun tümünü bir demokrasi şemsiyesi, demokrasi paydası altında siyasi partilerle beraber güç ve iş birliği yapmalarına imkan verebilir. Bu yönüyle çok kıymetlidir. Millet İttifakı'ndaki parti sayısının daralması ya da genişlemesi, yapılacak görüşmelerle ilgili olarak parti yetkilileri tarafından önümüzdeki gün ve aylarda netleşir. Gizli saklı hiçbir partinin bir şey yaptığı yok. İttifakın, demokrasi isteyen herkesin, demokrasi karşıtlarına karşı tek bir safta yer almasından büyük memnuniyet duyuyorum."

İttifakın cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir soru üzerine Altay, "Ortak aday…. Vallahi bilmiyorum. İlk turda her parti kendi adayını mı çıkarır? Bütün bunlara, kamuoyunun beklentilerini de dikkate alarak, sayın genel başkanların, başta Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun oturup yapacakları görüşmeler sonrasında parti kurmaylarıyla bir araya gelinerek yapılacak görüşmelerden sonra karar verilir. Biz, milletin hissiyatına paralel siyaset yaparız. Milletin beklentilerini dikkate alarak siyaset yaparız. Milletin arzuları bizim için önemli ve kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Altay, "Biz, AK Parti Genel Başkanı ile münakaşa etmeyeceksek niye siyaset yapıyoruz? Biraz önce iyi yaptığı şeyleri de söyledim. Devlet, şefkat dağıtır. Devletin demokrasi dışı tutum ve davranışlarına karşı insanların laf etmesinden daha doğal bir şey yoktur. Cumhurbaşkanı kendisine 'ceberrut' denmesini istemiyorsa o da muhalefete ve kendisinden olmayanlara karşı daha nazik bir dil kullanacak." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı, cumhurbaşkanı, Altay, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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