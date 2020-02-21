CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Açıklaması

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, "Birleşmiş Milletler'de bir ateşkes kararı alamamış olması, Rusya'nın rezerviyle ateşkes kararı alınmamış olması yeni büyük sorunların habercisi olarak düşünülmeli. Türkiye diplomatik olarak yeni hamle tezlerini masaya koyabilmeli" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Açıklaması, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, " Birleşmiş Milletler'de bir ateşkes kararı alamamış olması, Rusya'nın rezerviyle ateşkes kararı alınmamış olması yeni büyük sorunların habercisi olarak düşünülmeli. Türkiye diplomatik olarak yeni hamle tezlerini masaya koyabilmeli" dedi.


CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de İdlib konusunda basın toplantısı düzenledi. Altay, Suriye tezkeresine 'evet' dediklerini hatırlatarak, "Askerimiz oradaydı, gözetleme noktalarında askerimizin güvenliği tehdit altındaydı. CHP her zaman olduğu gibi yapıcı bir tutum anlayışıyla askerimizin canı yanmasın diye 'evet' derken kimi gönderilerimizi sıraladık. Üç hassasiyete vurgu yaptık. 'Türkiye Cumhuriyeti Ortadoğu'daki hak ve menfaatleri hassasiyetimizden' dedik. 'Türkiye Cumhuriyeti itibarına halal gelmesin' dedik. Mehmetçiğin kalına zarar gelmesin burnu kanamasın onun için 'evet diyoruz' dedik. Soçi'de masaya otururken Türkiye, Suriye ile bir anlamda masaya oturmuştu" dedi.


Altay şöyle konuştu:


"Türkiye Suriye arasındaki uzun sınırın güvenliği açısından, göçmen sığınacak terörist sızmasının önlenmesinin tek yolu Suriye'de güvenli ortamdır. Birleşmiş Milletler'de bir ateşkes kararı alamamış olması, Rusya'nın rezerviyle ateşkes kararı alınmamış olması yeni büyük sorunların habercisi olarak düşünülmeli. Türkiye diplomatik olarak yeni hamle tezlerini masaya koyabilmeli." - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Darbeci general Hafter'den skandal Türkiye şartı: Çekilirlerse ateşkese hazırız
Rusya, Hazar Denizi üzerinden Suriye'ye savaş uçağı takviyesi yaptı Rusya'da camları titreten meteor düşme anı kamerada! Rusya'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: İdlib'den Türkiye'ye göç iddiası asılsız

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:14:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]