CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Açıklaması

21.04.2021 23:10
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Erdoğan, bana atfen 'benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Erdoğan, bana atfen 'benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor' dedi. Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup toplantısında yapmış olduğu konuşmaya cevap verdi. Altay, dün akşam bir televizyon kanalında Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürünün Büyük Atatürk'ün eseri Nutuk'u yasaklaması üzerine merhum Adnan Menderes'in Atatürk'ü Koruma Kanunu çıkarmak zorunda kaldığı süreci anlattığını belirterek, "Erdoğan, bana atfen 'benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor' dedi. Ne böyle bir ümidim var, ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok. Belli ki Sayın Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş. Kendisine, savcılara ve dileyenlere sosyal medya hesaplarımdan konuşmamı izlemelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı jet soruşturma açmış, RTÜK'te derhal konuyu gündemine almış. Suç duyurusunda 'Amiraller Bildirisi'ne de atıf yapmışlar. Darbe girişimi yaftalaması peşindeler. Bu çamur tutmaz. Ortada bir darbe bir çağrısı, darbe girişimi yok" ifadelerini kullandı.

Altay'ın bir televizyon kanalında yaptığı konuşmanın Erdoğan ile ilgili bölümünde şunlar yer aldı:

"Benzetme yapmış gibi olmasın, (moderatöre) 'Cumhuriyet tarihinin en büyük hatası nedir?' diye bir soru sormuş ol lütfen. Ben de şöyle cevap vereyim; Menderes'i idam etmektir. En büyük hatadır. Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir o. Ama rahmetli Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı. Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da, 'sonu benzemesin' Menderes'e Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz. Tabii, Menderes'in ve arkadaşlarının idam edilmesi Türkiye'ye yapılmış en büyük yanlıştır. Cumhuriyete', demokrasiye yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır. Erdoğan da bunlara taviz verirse, yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalır, bunu söylüyorum. Tabii ki, hiçbirimizin sonu benzemesin, benim de benzemesin, öyle şey olur mu?" - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Engin Altay, Menderes, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Açıklaması - Son Dakika


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