CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ayancık'ta basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Vatandaşlarımız sırtını geri yaslayana kadar bölgede olacağız." dedi.

Altay, selin etkili olduğu Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerinin ardından CHP Ayancık İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Selzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Altay, CHP olarak Sinop, Kastamonu ve Bartın'da yaşam normale dönene kadar bölgede kalacaklarını vurguladı. Altay, "Vatandaşlarımızın yaraları sarılana kadar, enkaz kaldırmak kolay iş, işin kolay kısmı. Vatandaşlarımız sırtını geri yaslayana kadar bölgede olacağız." dedi.

Babaçay köyünde incelemelerde bulunacaklarını da aktaran Altay, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir mağduriyet var ortada, yatacak ev yok, AŞ yok, ekmek yok. Evcil hayvan inek vesaire hiçbir şey yok. Oradaki durumu yerinde tespit edip onlarla hemhal olacağız. Hem parti olarak bizim yapabileceklerimiz var. Geçen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında bu konuda bir değerlendirme de yaptık. Büyükşehir belediyelerimizin yapacakları şeyler var."

Altay, Babaçay'da yapılacak yeni yerleşimle ilgili hükümetin yanlış bir strateji içinde olduğunu öngördüklerini ifade ederek "Tekrar dere yatağına afet evi ya da bina yapılmasının söylendiğiyle ilgili bilgiler bana geldi, muhtarımız tarafından ve diğer vatandaşlarımız tarafından. Bunları yerinde değerlendireceğiz. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları ve temizlik çalışmaları bölgede ağırlıklı olarak yürüyor. Bir yandan da kayıpların aranması meselesi var." diye konuştu.

Acilen yaraların sarılması gerektiğinin altını çizen Altay, şunları kaydetti:

"İşse iş, aşsa aş, konutsa konut, hayvansa hayvan... Bunların tedariki için devlet millet el ele verir yaraları sarar. Devletten beklentimiz şudur; Recep Bey diyor ya 'Ne zaman birlik olacağız?' Şimdi birlik olacağız. Ayancık'ta, CHP Grup Başkanvekili, milletvekili, AK Parti milletvekiliyle, bakanla, bakan yardımcısıyla kol kola girebiliyorsa birliğizdir."

İktidara yönelik eleştirilerde de bulunan Altay, konuşmasının ardından beraberindeki heyetle ilçede selden en çok etkilenen Babaçay köyüne hareket etti.