CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

07.10.2020 14:49
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "AB, Doğu Akdeniz'de sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin olmadığını ya öğrenecek ya öğreteceğiz.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "AB, Doğu Akdeniz'de sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin olmadığını ya öğrenecek ya öğreteceğiz. Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de vardır. AB önce bunu bir bilecek." dedi.

Altay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, esnaf için sundukları 17 maddelik çözüm önerisinin içinde devletin gücünü aşacak hiçbir madde bulunmadığını, esnafların bu 17 maddenin takipçisi olması gerektiğini söyledi.

Sayıştay raporlarına göre devletin birçok kuruluşunda eksiklik, usulsüzlük, suç unsuru olduğunu öne süren Altay, RTÜK'ün bu konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında "Sayıştay raporlarını haberlerde kullanamazsınız" dediğini ifade etti. Altay, "Sayıştay, Anayasal bir kurum. Kör kuruşun değil milyonların hesabını soruyor. RTÜK Başkanı'nın yaptığı hadsizliktir, işgüzarlıktır, saray dalkavukluğudur. 'Bunları halk bilmesin' demek hırsızlığı örtbas etmektir, kirli çamaşırları gizlemektir. RTÜK'ün böyle bir görevi yoktur. Bu bir vebaldir ve her vebalin bir bedeli vardır. Bu bedel er ya da geç ödenecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "milletin aklıyla ve haliyle alay ettiğini" öne süren Altay, Erdoğan'ın "Bizim inancımızda dünya, ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek, yarın ruz-i mahşerde onu biçeriz. Dünya tarlasına iyilik, güzellik eken, ahiret hasadında iyilik, güzellik toplar. Bu hayatın albenisine kendini kaptırıp nefsinin esiri olan kişi ise dünyasını da ahiretini de kaybeder. İmtihan dünyasında kul, varlıkla beraber yoklukla, nimetlerle beraber külfetle de sınanır." sözlerini anımsattı.

Altay, şöyle devam etti:

"Sayın Erdoğan, dünyayı bilmem ama ahireti peşin kaybettin. İslam inancına göre bunlar doğru şeyler. Şimdi sormak istiyorum: Sayın Erdoğan, Cenab-ı Allah sarayı varlıkla, milleti yoklukla mı sınıyor? Cenab-ı Allah sarayı nimetle, milleti külfetle mi sınıyor? Cenab-ı Allah bu kadar adaletsiz değil, adaletsiz olan sensin. Milletin parasını çarçur eden sensin. Ele verir talkını kendi yutar salkımı. Sen sarayda debdebe, şatafat içinde varaklı sandalyelerde poz verirken, çöp konteynırından ekmek arayan insanın haliyle neden dertlenmezsin?"

Bir ambulans şoförünün 7, doktorun 120 TL aylık performans ücreti aldığını belirten Altay, "Ancak sarayın yakın çevresindeki herkesin en az üç maaşı olsun. Bu, Allah'tan korkmamaktır, bu kuldan utanmamaktır. TBMM bu meseleye el atmak zorundadır." dedi.

Pazartesi günü yeni sınıfların ders başı yapacağını anımsatan Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediyelere öğrencilere internet, televizyon, tablet, gerektiğinde derslik sağlanması için talimat verdiğini aktardı. Milli Eğitim Bakanlığı ile temasa geçtiklerini ve MEB'den "Tablet, internet ve televizyon meselesini çözdük." denildiğini ifade eden Altay, "Şayet bunlar olmuşsa ben Milli Eğitim Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize, ailelere sesleniyorum: İnternete, televizyona kavuşmamışsanız, Ziya Selçuk'a mektup yazın ve ihtiyacınızı talep edin. Eğer bunlar olmamışsa Sayın Bakanla siyaseten hesaplaşmaya, yüzleşmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediyelere, sorumluluk sahalarında olan okulların maske, dezenfektan temini ve okulların temizlenmesinin sağlanması için katı bir talimatı olduğunu bildirdi.

Sorular

CHP Grup Başkanvekili Altay, bir gazetecinin, AB Komisyonu'nun 2020 İlerleme Raporu'nda Türkiye'ye yönelik eleştiriler hakkındaki sorusunu, "AB Doğu Akdeniz'de sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin olmadığını ya öğrenecek ya öğreteceğiz. Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de vardır. AB önce bunu bir bilecek. AB, Türkiye'ye ayar verme hadsizliğinden vazgeçecek. Buna asla ve asla rızamız yoktur ve olmayacaktır. Türkiye'yi AB'ye almamak için diretenlerin, Türkiye'yi Avrupa'ya göçmen gelişini engelleyen tampon saha gibi görmelerine rızamız olmayacaktır. AB, haddini bilecek." şeklinde yanıtladı.

Altay, bir soru üzerine, bugün Genel Kurulda görüşülecek Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresine "evet" oyu vereceklerini bildirdi.

6-8 Ekim soruşturmasıyla ilgili olarak da Engin Altay, "Kobani soruşturmasını açan savcıya sormak lazım. Öcalan mektubunu paylaşan kişiyle ilgili, TRT'ye açıklama yapan Osman Öcalan'a o açıklamayı yaptıran muhabir ve genel müdür ile ilgili ne yaptın? Oslo, Dolmabahçe ile ilgili ne yaptın? Kobani soruşturmasının şimdi başlamasının nedeni Türkiye'nin kutuplaştırılmak istenmesidir." diye konuştu.

Kıbrıs'ta Maraş'ın sahillerinin açılacak olmasıyla ilgili soru üzerine de Altay, "CHP'nin, Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit'ten bugüne görüşü, Maraş'ın sadece sahillerinin değil tamamının açılmasıdır." ifadesini kullandı.

Engin Altay, bir başka soru üzerine, "Devlet FETÖ'den temizlenirken menzil ve benzeri yapılara teslim ediliyor. Devleti tarikatlara teslim ederseniz, sizi yeni bir 15 Temmuz bekliyor, haberiniz olsun." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Doğu Akdeniz, Engin Altay, Altay, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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