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CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi (2)

07.07.2021 17:09

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasına ilişkin, "Kuşoğlu'nun, parti yöneticisi sıfatıyla genel başkanımızı cumhurbaşkanı olarak görmek istemesi ve ilan etmesi gayet doğaldır.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasına ilişkin, "Kuşoğlu'nun, parti yöneticisi sıfatıyla genel başkanımızı cumhurbaşkanı olarak görmek istemesi ve ilan etmesi gayet doğaldır. Ama kararı verecek olan Millet İttifakı'dır." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Marmaris'te inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi ile Şanlıurfa Toplum Yararına Çalışma Projesi İŞKUR kuyruğuna ilişkin fotoğrafları göstererek, "Bu kadar insan evine bir ekmek getirmek için o sıcakta kuyrukta beklerken, sen bu sarayda oturamazsın Erdoğan. Buna Allah da kul da iyi gözle bakmaz. Bu hem israf hem haram." ifadelerini kullandı.

Engin Altay, "CHP iktidarında, Millet İttifakı iktidarında bu yazlık sarayı, şehit yakınlarına ve gazilere tahsis edeceklerini" belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi ile mücadelede doğrudan desteklerin tutarının 150 milyar lirayı aştığı yönündeki açıklamasına ilişkin Altay, "Vallahi de yalan billahi yalan. Millete, esnafa, çiftçiye bankalar üzerinden verdiği borcu, doğrudan destek olarak sayıyor. Ama sadece sarayların inşaatında harcadığı para; 13 milyar 416 milyon lira. Pandemide doğrudan ödediği para da 14 milyar lira. 84 milyona 14 milyar doğrudan nakit desteği, bunun da 2-3 milyarı vatandaşlardan toplandı, sarayların maliyeti 13 milyar 416 milyon lira." diye konuştu.

"Mamak ilçe başkanının göndereceği listeye göre mi Milli Savunma Bakanlığına personel alacaksınız?"

Milli Savunma Bakanlığının personel alımı yapacağını dile getiren Altay, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığından üyelerine "Başvuru yapan adaylar, başvuru formlarını, ilçe sekreterimiz Pınar Hanıma gönderecek" diye mesaj atıldığını iddia etti.

"Ne demek bu?" diye soran Altay, "AK Parti'li olursan devletten ekmek yiyeceksin, AK Parti'li olmazsan devletten taş yiyeceksin. Bu ayıp. Bu, ahlaksızlığın dik alası. Bu edepsizliğin önde gideni. Milli Savunma Bakanı'na sesleniyorum; Bu sınavları iptal et, ertele alımları. Mamak ilçe başkanının göndereceği listeye göre mi Milli Savunma Bakanlığına personel alacaksınız?" dedi.

Altay, 2002 yılında 200 TL ile 120 dolar alınabiliyorken, şimdi 23 dolar alınabildiğine dikkati çekerek, "Arada 100 dolar var. Hepimizin cebinden çıkan 100 dolar var. İşte o cebimizden çıkanlar nerede? 83 milyon korkmasın, cebimizden çalınanların yeri belli. Kamu özel iş birliği, yap-işlet-devret müteahhitleri, 128 milyar doları cukkalayanlar, Ziraat, Halk Bankasının, Vakıfbankın içini boşaltanlar. Vatandaşların parasının nerede olduğunu biliyoruz, söke söke alacağız, paşa paşa alacağız." şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını bir kaldırın da mahkemelerde bir hesaplaşalım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait dokunulmazlık dosyasının,TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlatan Altay, "26. fezlekemiz hayırlı olsun. Buradan 6 bin 500 savcıya sesleniyorum; Ey unvanının başında cumhuriyet ibaresi olan savcılar, Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanına yalancı dediği için hakaretten fezleke yolluyorsunuz. Ben şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihbar ediyorum. Sayın Genel Başkan, Erdoğan için dedi ki; 'Yardım ve yataklık yaptın, yapıyorsun' dedi. Kime, FETÖ'ye, PKK'ya, IŞİD'e. ya bir tane savcı da, Cumhurbaşkanı'na 'Yardım ve yataklık yapmak ne demek, bu bir hakarettir' deyip niye dava açmıyorsunuz? Yalan söylemek hakaret de, 'terör örgütüne yardım ve yataklık yaptın' demek hakaret değil mi? Nerede bu savcılar?" diye sordu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kaldırın dokunulmazlıkları" dediğini anlatan Altay, "Cumhur İttifakı ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını bir kaldırın da, kokmuş da olsa, çürümüş de olsa o mahkemelerde bir hesaplaşalım, bir görüşelim. Kemal Kılıçdaroğlu, iddialarının belgelerini tek tek ortaya bir koysun." dedi.

"Soylu, Cumhur İttifakı tahterevallisinin omurgası olarak orada duruyor"

"Şimdi Sayın Bahçeli, Erdoğan ile Süleyman Soylu arasındaki sosyal mesafeyi kapatmanın peşine düşmüş." diyen Altay, "Erdoğan da İçişleri Bakanıyla arasındaki mesafeyi açık tutuyor, kapatmıyor. Sayın Bahçeli diyor ki; 'Bu mesafe kapanacak. Süleyman Soylu yalnız değildir, devletin İçişleri Bakanı'dır.'" ifadelerini kullandı.

Altay, şöyle devam etti:

"Sayın Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ile Süleyman Soylu arasındaki mesafenin kapanması için dün bir ültimatom vermiştir. Bunun adı ültimatomdur. Erdoğan'a verilen ültimatomdur.

Sayın Bahçeli, Süleyman Soylu üzerinden Erdoğan'a ültimatom vermiştir. Bu basınç ve tehdide Erdoğan boyun eğecek mi eğmeyecek mi, teslim olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Ama öyle görünüyor ki Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı bakımından en büyük ortak bölendir ya da en küçük ortak katlayandır. Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı tahterevallisinin omurgası olarak orada duruyor. Bakalım o tahterevalliden kim düşüyor, hep birlikte göreceğiz."

"Önceki genel başkanlarımız bizim için saygındır, saygıdeğerdir, kıymetlidir"

Altay, açıklamalarının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklaması hatırlatılarak, cumhurbaşkanı adaylarının netleşip netleşmediği yönündeki soruya Altay, "Her CHP'li, genel başkanını cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Bu, doğal ve doğru olandır. Ancak Genel Başkanımızın söylediği gibi bu konuya Millet İttifakı karar verecektir. Sayın Kuşoğlu'nun, parti yöneticisi sıfatıyla genel başkanımızı cumhurbaşkanı olarak görmek istemesi ve ilan etmesi gayet doğaldır. Ama kararı verecek olan Millet İttifakı'dır. " yanıtını verdi.

Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal ile ilgili sözlerine yönelik değerlendirmesi sorulan Altay, "CHP'de genel başkanlık yapmış hayatta olan ve olmayan bütün önceki genel başkanlarımız bizim için saygındır, saygıdeğerdir, kıymetlidir." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi (2)
CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi (2)
CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi (2)
CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi (2)

Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı, Engin Altay, Altay, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika


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