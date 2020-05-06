CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bizim önceliğimiz tam da salgın döneminde hayatlarını riski atarak sağlıkçıları düşünmektir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bizim önceliğimiz tam da salgın döneminde hayatlarını riski atarak sağlıkçıları düşünmektir. Bizim görevimiz tam bugünde çiftçi, esnaf, ekmekli, zor durumda yaşayan vatandaşımızı düşünmektir. Bunun içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir an önce bir araya gelerek yasalar çıkartmalıyız" dedi.


CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan idam sehpasına 48 yıl önce gittiklerini belirterek, Hüseyin'in 23, Deniz ve Yusuf'un 25 yaşında olduğunu hatırlattı. Özkoç, "Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diyerek idam sehpasına gittiler. Onlar bizim hiç büyümeyecek, mücadeleleri nesiller boyu devam edecek kardeşlerimizdir. Anılarına, inançlarına, mücadelelerine sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.


Özkoç, meslek odalarının seçim sistemin ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, "Kamu adına hizmet veren yürütmeli denetleyen Anayasal kurumlar iktidarın yanlışlarını ortaya koyuyorlar. Her konuda olduğu gibi kendisine yapılan eleştiriyi AK Parti Genel Başkanı ve partisi tehdit olarak görüyor. Eleştiriye tahammülleri yok. Herkes hepimiz gerçeği görüyoruz. Türkiye'nin bu gündeminde meslek odalarının seçim sistemini değiştirmek hangi sorunumuza çare olacak? Bizim önceliğimiz tam da salgın döneminde hayatlarını riski atarak sağlıkçıları düşünmektir. Bizim görevimiz tam bugünde çiftçi esnaf ekmekli zor durumda yaşayan vatandaşımızı düşünmektir. Bunun içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir an önce bir araya gelerek yasalar çıkartmalıyız. Sağlık çalışanları doktorlar, hemşireler bu süreçte çok önemli mücadele veriyorlar. Engin Altay, Özgür Özel ve ben üç Grup Başkanvekili bununla ilgili kanun teklifimiz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyoruz" dedi.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun İGDAŞ'a açtığı soruşturmaya ilişkin olarak Özkoç, "İGDAŞ 6,5 milyon abonesiyle Türkiye'nin en büyük dağıtım şirketidir. Sayaçların 25-35 gün arasında okunması gerekir. Elbette pandeminin yaşandığı bu süreçte, sokağa çıkma yasaklarının da olması nedeniyle sayaç okuması, günü gününe yapılamadı. Bu durum, sadece İGDAŞ'A özgü bir durum değil, tüm dağıtım şirketlerinde aynı durum söz konusu. Bu konuda İGDAŞ hem şifaen hem de yazılı olarak EPDK'ya bilgi vermiştir. Buna rağmen bugün soruşturma açıldı. Halkımızın cebinden fazla çıkmış tek bir kuruş yoktur" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 08:11 Kaynak: İHA


Son Dakika

Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi         
00:51
Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi         
00:51
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar         
00:17
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü         
00:10
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor         
00:05
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu         
00:04
Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor         
00:01
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık         
23:59
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum         
23:45
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti         
23:45
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu 3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu         
23:18
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı         
23:17
Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım         
22:48
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor         
22:45
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi         
22:36
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi         
22:30
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı         
22:18
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu         
22:16
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı         
21:50
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan         
21:44
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı         
21:42
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım         
21:40
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı         
21:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı         
21:19
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi         
21:15
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor         
21:10
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı         
21:02
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi         
20:55
Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı         
20:50
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 03:09:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]