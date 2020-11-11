CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: " "Halkımızın, insanlarımızın ihtiyaçları için de halkın bakkalı kampanyası başlatıldı. - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: " "Halkımızın, insanlarımızın ihtiyaçları için de halkın bakkalı kampanyası başlatıldı.

11.11.2020 17:40

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: " "Halkımızın, insanlarımızın ihtiyaçları için de halkın bakkalı kampanyası başlatıldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: " "Halkımızın, insanlarımızın ihtiyaçları için de halkın bakkalı kampanyası başlatıldı. 21 milyon lira para toplandı. Bu para yardım yapan kişinin de hangi aileye yardım yaptığını bilerek, düzgün bir şekilde anlatılarak vatandaşlarımıza bire bir ulaştırılmaya çalışılıyor"

ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç," Halkımızın, insanlarımızın ihtiyaçları için de halkın bakkalı kampanyası başlatıldı. 21 milyon lira para toplandı. İnsanlarımız şeffaf bir şekilde bu para Belediye'nin kasasına giriyor düşüncesinden uzak, hangi aileye yardım yaptığını bilerek, yardım yapan kişinin de hangi aileye yardım yaptığını bilerek düzgün bir şekilde anlatılarak yardımlar vatandaşlarımıza bire bir ulaştırılmaya çalışılıyor" dedi.

Özkoç, TBMM'de açıklama yaptı. Özkoç, doğal afetlere karşı alınacak önlemlerin önemine dikkat çekerek, " İzmir'de deprem gerçekleşir gerçekleşmez İzmir Büyükşehir Belediye'nde kriz masası kuruldu. Bütün ilçe Belediyelerinde bu masayı destekleyecek kriz masalar oralarda kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun emriyle Doğadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç derhal harekete geçti. Grup Başkanvekilimiz ve Sayın Ali Öztunç milletvekili 100 arkadaşımızla beraber İzmir'e hareket ettiler ve beş sat sonra kriz masasında bulundular. Enkaz çalışmalarına başlandığı andan itibaren oradan çıkan vatandaşlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesi ilgili tedbirler derhal alınmaya başlandı. Çadırlar kuruldu, yiyecek, içecek yardımı şile ilgili tespit yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bir kira bir yuva kampanyasına ilişkin bilgi veren Özkoç, "Bugün 33 milyon lira toplandı. Halkımızın, insanlarımızın ihtiyaçları için de halkın bakkalı kampanyası başlatıldı. 21 milyon lira para toplandı. İnsanlarımız şeffaf bir şekilde bu para Belediye'nin kasasına giriyor düşüncesinden uzak, hangi aileye yardım yaptığını bilerek, yardım yapan kişinin de hangi aileye yardım yaptığını bilerek düzgün bir şekilde anlatılarak yardımlar vatandaşlarımıza bire bir ulaştırılmaya çalışılıyor. Toplanan paralarla beş aylık kira bedelleri peşinen ödenerek en kısa zamanda 4 bin vatandaşımız yaşayacakları evlere yerleştirilecek. Bunlardan 3 bin 300 aile çadırlardan çıkartılıp evlere yerleştirilmeye başlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi satışa çıkarttığı dört bloktan oluşan 224 konutu da depremzedelere vermiştir" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Halkımızın, insanlarımızın ihtiyaçları için de halkın bakkalı kampanyası başlatıldı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Halkımızın, insanlarımızın ihtiyaçları için de halkın bakkalı kampanyası başlatıldı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Halkımızın, insanlarımızın ihtiyaçları için de halkın bakkalı kampanyası başlatıldı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Halkımızın, insanlarımızın ihtiyaçları için de halkın bakkalı kampanyası başlatıldı.

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: ' 'Halkımızın, insanlarımızın ihtiyaçları için de halkın bakkalı kampanyası başlatıldı. - Son Dakika


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