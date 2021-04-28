CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması

28.04.2021 17:26
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "1915 olayları ile ilgili yabancı dilde yayın yapan, yabancı dillere çevrilmiş belgeler ve kitaplar için devlet desteği artırılmalıdır.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "1915 olayları ile ilgili yabancı dilde yayın yapan, yabancı dillere çevrilmiş belgeler ve kitaplar için devlet desteği artırılmalıdır. İç kamu oyununda bilgilendirecek, ilgiyi artıracak kampanyalar düzenlenmelidir" dedi.

Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmesini kınadıklarını belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın yaptığı açıklamada İstanbul için 'Konstantinapolis' demesi, basit bir gaf değildir. Türkiye'nin tapusu olan Lozan'ı yok sayıp, Sevr'i canlandırma çabasıdır. Siyasetçilerin görevi savaşı, çatışmayı artırmak değildir" diye konuştu.

1915 olayları ile ilgili bir araştırma grubu kurulması gerektiğini söyleyen Özkoç, "TBMM Başkanlığı, AB üyesi olup sözde Ermeni soykırımını tanıyan ülkelerle diplomatik girişimlerde bulunmalıdır. 1915 olayları ile ilgili yabancı dilde yayın yapan, yabancı dillere çevrilmiş belgeler ve kitaplar için devlet desteği artırılmalıdır. İç kamu oyununda bilgilendirecek, ilgiyi artıracak kampanyalar düzenlenmelidir. Yaşanan ortak acıların diyalog yolu ile aşılması için gerekli platformların acilen oluşturulması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, TBMM, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım
İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı         
17:40
İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak         
17:03
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönelik eleştirileri yüzünden üyeliği askıya alınan Fatih Altaylı, mahkemeden de veto yedi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönelik eleştirileri yüzünden üyeliği askıya alınan Fatih Altaylı, mahkemeden de veto yedi         
16:52
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var         
16:33
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi         
14:47
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber         
13:38
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Rusya, rekabet kurallarını ihlal ettiği için Apple'a 12 milyon dolar ceza kesti Rusya, rekabet kurallarını ihlal ettiği için Apple'a 12 milyon dolar ceza kesti         
12:29
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 767 lira olarak hesapladı Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 767 lira olarak hesapladı         
11:25
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 17:47:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement