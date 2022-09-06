Engin Özkoç: Sanatçının Yeri Hapishaneler Değil, Sahneler - Son Dakika
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Engin Özkoç: Sanatçının Yeri Hapishaneler Değil, Sahneler

06.09.2022 13:07

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde, "Sanatçının yeri cezaevi, hapishaneler değil. Sanatçının yeri sahneler. Onun için geleceğinize sahip çıkın" dedi.

GÖKAY ŞİMŞEK

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde, "Sanatçının yeri cezaevi, hapishaneler değil. Sanatçının yeri sahneler. Onun için geleceğinize sahip çıkın" dedi.

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı çeşitli etkinlikler kutlanıyor. Şarkıcı Derya Uluğ, kutlamalar kapsamında dün Bilecik'te bir konser verdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki konsere, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Başkanvekili Haydar Akar ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de katıldı.

Yaşar Tüzün, konserde yaptığı konuşmada, "Kurtuluşumuzun 100. yılı kutlu olsun. Bizlere bu ülkeyi emanet eden, kurtuluşumuzun 100. yılını kutlayacağımız 6 Eylül'de bugünü bize miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla, minnetle anıyorum" dedi.

"GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN"

Engin Özkoç ise şunları söyledi:

"Sizlerden Atatürk tek bir şey istedi; ülkenize sahip çıkın. Tek bir şey istedi; özgürlüğe sahip çıkın. Bir şey daha istedi; sanatçıya sahip çıkın. Sanatçının yeri cezaevi, hapishaneler değil. Sanatçının yeri sahneler. Onun için geleceğinize sahip çıkın."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

*Derya Uluğ konserinden kesitler

*CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün konuşması

*CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşması

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engin Özkoç: Sanatçının Yeri Hapishaneler Değil, Sahneler - Son Dakika

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