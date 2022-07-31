Özkoç'tan Cemevi Saldırısına Tepki: "7 Düvele Karşı Bu Güzel Vatanı Koruyan O Güzel İnsanları Sadece Farklı Düşünüyorlar Diye Ayrıştırmak Ayıptır" - Son Dakika
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Özkoç'tan Cemevi Saldırısına Tepki: "7 Düvele Karşı Bu Güzel Vatanı Koruyan O Güzel İnsanları Sadece Farklı Düşünüyorlar Diye Ayrıştırmak Ayıptır"

31.07.2022 22:27

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün Ankara’da cemevlerine yapılan saldırılara tepki gösterdi. Özkoç,, “Bu vatanın evlatları, yaşayanları birlikte bu vatanı korumak için Kuvâ-yi Milliye bayrağı altında savaşan insanları, 7 düvele karşı bu güzel vatanı koruyan o güzel insanları sadece farklı düşünüyorlar diye ayrıştırmak hem gerçekten çok büyük bir günahtır hem de gerçekten çok büyük bir ayıptır” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün Ankara'da cemevlerine yapılan saldırılara tepki gösterdi. Özkoç, "Bu vatanın evlatları, yaşayanları birlikte bu vatanı korumak için Kuva-yi Milliye bayrağı altında savaşan insanları, 7 düvele karşı bu güzel vatanı koruyan o güzel insanları sadece farklı düşünüyorlar diye ayrıştırmak hem gerçekten çok büyük bir günahtır hem de gerçekten çok büyük bir ayıptır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, bugün Düzce Gölyaka İlçe Başkanlığı'nın düzenlendiği 'Rozet Takma' törenine katıldı. Özkoç, "Milletimizi ayrıştırmak isteyenlere, aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı savaşacağız. Milli Mücadelede olduğu gibi birlik ve beraberlikle daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız" notu ile burada yaptığı konuşmanın bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı. Özkoç, şunları söyledi:

"YURTTAŞLARIMIZI KARŞI KARŞIYA GETİRENLERE GERÇEKTEN ÇOK HAYIFLANIYORUM"

"Tek bir üzüntüm var, bu güzelim vatanda bu harikulade vatanda yaşayan yurttaşlarımızı karşı karşıya getirenlere gerçekten çok hayıflanıyorum. Çok üzülüyorum, çok kırılıyorum. Bu vatanın evlatları, yaşayanları birlikte bu vatanı korumak için Kuva-yi Milliye bayrağı altında savaşan insanları, 7 düvele karşı bu güzel vatanı koruyan o güzel insanları sadece farklı düşünüyorlar diye ayrıştırmak hem gerçekten çok büyük bir günahtır hem de gerçekten çok büyük bir ayıptır.

"BİZ TÜRKİYE'YİZ. BİZ BİR BÜTÜNÜZ"

Biz Türkiye'yiz. Biz bir bütünüz. Biz İstiklal Savaşını verip de bu vatanı kazandık. Biz bu vatanın her karış toprağına şehit verdik. Biz bu güzel ülke için, ezan sesleri susmasın, insanlar birbirini kucaklasınlar, bu ülkede doğsunlar, bu ülkede ölsünler ama asla vatanlarından, bayraklarından vazgeçmesinler diye mücadele ettik. İşte o mücadelenin bayrağını ilk dalgalandıran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını buradan saygıyla anıyorum, sevgiyle anıyorum. Şefkatle anıyorum."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özkoç'tan Cemevi Saldırısına Tepki: '7 Düvele Karşı Bu Güzel Vatanı Koruyan O Güzel İnsanları Sadece Farklı Düşünüyorlar Diye Ayrıştırmak Ayıptır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özkoç'tan Cemevi Saldırısına Tepki: "7 Düvele Karşı Bu Güzel Vatanı Koruyan O Güzel İnsanları Sadece Farklı Düşünüyorlar Diye Ayrıştırmak Ayıptır" - Son Dakika
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