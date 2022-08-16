Engin Özkoç: "Erdoğan, KPSS Hırsızlığını Kapatmak İçin Basın Kuruluşlarına 'Hırsızlık Yok, Haber Yapmayın' Mesajını Gönderiyor. - Son Dakika
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Engin Özkoç: "Erdoğan, KPSS Hırsızlığını Kapatmak İçin Basın Kuruluşlarına 'Hırsızlık Yok, Haber Yapmayın' Mesajını Gönderiyor.

16.08.2022 22:07
Engin Özkoç: "Erdoğan, KPSS Hırsızlığını Kapatmak İçin Basın Kuruluşlarına 'Hırsızlık Yok, Haber Yapmayın' Mesajını Gönderiyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Erdoğan, KPSS hırsızlığını kapatmak için Saray’dan basın kuruluşlarına ‘hırsızlık yok, haber yapmayın’ mesajını gönderiyor. Şu eforu hırsızlığı çözmek için harcasa şimdiye suçlular ortaya çıkmıştı. Böyle yönetime yazıklar olsun” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Erdoğan, KPSS hırsızlığını kapatmak için Saray'dan basın kuruluşlarına 'hırsızlık yok, haber yapmayın' mesajını gönderiyor. Şu eforu hırsızlığı çözmek için harcasa şimdiye suçlular ortaya çıkmıştı. Böyle yönetime yazıklar olsun" dedi.

Engin Özkoç, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) hırsızlığı kapatmak için basına mesaj gönderdiğini iddia etti. Özkoç'un paylaşımı şöyle:

"Sevgili gençler; Erdoğan, KPSS hırsızlığını kapatmak için Saray'dan basın kuruluşlarına 'hırsızlık yok, haber yapmayın' mesajını gönderiyor. Şu eforu hırsızlığı çözmek için harcasa şimdiye suçlular ortaya çıkmıştı. Böyle yönetime yazıklar olsun!"

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Saray, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engin Özkoç: 'Erdoğan, KPSS Hırsızlığını Kapatmak İçin Basın Kuruluşlarına 'Hırsızlık Yok, Haber Yapmayın' Mesajını Gönderiyor. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Engin Özkoç: "Erdoğan, KPSS Hırsızlığını Kapatmak İçin Basın Kuruluşlarına 'Hırsızlık Yok, Haber Yapmayın' Mesajını Gönderiyor. - Son Dakika
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