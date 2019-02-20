Son Dakika Haberleri: CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı İçin Aday...

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı İçin Aday...

46 dakika önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı için aday olacağını bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı İçin Aday..., System.String[]
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı için aday olacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:08 Kaynak: AA

Engin Altay, Engin Özkoç, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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