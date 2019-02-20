CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı İçin Aday...
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı için aday olacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:08 Kaynak: AA
Son Dakika! CHP'nin TBMM Başkanı Adayı Engin Altay Oldu
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