CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

14 dakika önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Sadece 65 yaş üstü büyüklerimizin tehdit ve sağlık açısından risk odağı haline getirilmesini doğru bulmuyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Sadece 65 yaş üstü büyüklerimizin tehdit ve sağlık açısından risk odağı haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Virüsü taşıyanların yaşları değil, virüsü hangi yollarla bulaştırdıkları çok önemli." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grubu'nun, infaz düzenlemesine ilişkin partilerini ziyaret ettiğini anımsatan Özkoç, yaklaşık 2 saat süren görüşmede, uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar ve kadına şiddet konularındaki hassasiyetlerini ilettiklerini aktardı.

Özkoç, "Terörle mücadele yasasının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle terör örgütü üyesi olmadığı halde yardım ve yataklık adı altında haksızlığa uğrayan çok sayıda kişinin bulunduğunu, bu haksızlıkları ortadan kaldıracak bazı adımların atılmasını istedik. Düşünceleri, görüşleri, yazıları ve kitapları nedeniye tutuklu bulunan gazeteciler, akademisyenler ve iktidar muhaliflerine yönelik de bir düzenleme olması gerekir. Bu konuyla ilgili hukukçu arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Önerilerimizi bugün kendilerine ileteceğiz. Hafta içinde karşılıklı görüşmeler devam edecek." diye konuştu.

Koronavirüs salgınında üzerlerine düşen sorumlulukları CHP olarak yapmaya hazır olduklarını ifade eden Özkoç, sadece 65 yaş üstü vatandaşların tehdit ve sağlık açısından risk odağı haline getirilmesini doğru bulmadıklarını vurguladı. Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Virüsü taşıyan taşıyıcıların kaç yaşında oldukları değil, virüsü hangi yollarla bulaştırdıkları çok önemli. Bugün başka, yarın başka, üç gün sonra da başka bir tedbirin uygulanması süreç içinde virüsün yayılmasına neden oluyor. Bu durum, sürecin kararlı bir şekilde yürütülemediğini gösteriyor. 'İnsanlara evde kalın' deniliyor. Hiç tereddüt yok ki sosyal temastan kaçınılmalı. Bu süreçte evde kalınmalı. Ancak evde kalmanın ekonomik ve sosyal koşullarını sağlamadan insanlarımızı evde tutamazsınız. Yüzde 14 işsizlikle, korona sürecine maruz kaldık. İnsanlarda işini kaybetme korkusu var. Ücretli öğretmenler, pazarda çalışanlar, sokakta kağıt satarak geçimini sağlayan insanlarımız, kepengini indirmiş esnafımızı var. Yurttaşlarımızı nefes aldıramazsak insanlarımızı evde tutamaz, bu süreci atlatamayız. Sosyal devlet şimdi yurttaşına sahip çıkmalıdır. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir."

-"Açıklamalar birbiriyle örtüşmüyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin açıkladığı 13 maddelik önerileri hatırlatan Özkoç, bu önerileri hayata geçirmek için gereken yasal teklifleri TBMM gündemine taşıyacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, virüsün Türkiye'ye gelmeden önceki açıklamalarıyla geldikten sonraki açıklamalarının birbiriye örtüşmediğini savunan Özkoç, "Dünya Sağlık Örgütünün, pandemi ilan etmesinden sonra elimizdeki 500 bin kitin ABD, Özbekistan ve diğer ülkelere satılmasını anlaşılır ve doğru bulmuyoruz. Sağlık Bakanı, TBMM'de bizi bilgilendirirken 'Elimizde 115 bin kit var, ayda en az 1 milyon üretebiliriz. Bunu 2 milyona çıkarma kapasitesine sahipiz' diyordu. Dün akşamki açıklamasında ise 'Çin'den 50 bin adet kit geldi, perşembe günü 300 bin ilave edilecek, 1 milyon almak için de bağlantı kurduk' dedi. Madem ihtiyacımız vardı, elimizdekileri neden sattık?" diye sordu.

Özkoç, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı uzaktan eğitim sistemine ilişkin ise "Bakanlığın bir altyapı hazırlığı olmadığı için aniden gelişen olaylar karşında hazırlıksız olduğunu ve bunun bir noktaya kadar anlaşılır olduğunu biliyoruz. Ancak okul çağındaki çocuklarımızın bilincine yönelik görüntülerin yayınlanmasını hazırlıksızlık değil, konuyu fırsata çeviren bir yaklaşım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni madde ihdasları"

Ekonomiye ilişkin torba teklife, diğer siyasi parti grup temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda tam bir uzlaşı sağlanması durumunda yeni madde ihdaslarının olacağını belirten Özkoç, şöyle konuştu:

"Sağlık alanında toplam 40 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonunun alınmasına ilişkin ve sağlık, yardımcı sağlık pozisyonunda görev yapanlara salgınla mücadele sürecinde aylıklarına ek olarak bir aylık prim verilmesi, kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması ve bunların Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyette bulunması, sağlık çalışanlarının iş yerlerine hızlı erişimi için sağlık birimine en yakın konaklama yerlerinden ücretsiz yararlanmasını istiyoruz. Virüs salgınından doğrudan etkilenen sektörlerle ilgili konaklama vergisi, Turizm ve Tanıtma Ajansının gelirlerinden olan turizm payının kaldırılmasıyla ilgili görüşme yapılacak. Esnaf ve sanatkarların kira borcunun 1 Mart -30 Haziran arasında belli süreliğine Cumhurbaşkanı kararıyla yedek ödenekten karşılanması, vatandaşların bankaya olan borçlarının ilk 6 ayının faizsiz ertelenmesi, yapılandırılması, kredi kartlarında yapılandırmayı ve ilk 6 ayını faizsiz ertelenmeyi öngören görüşmeler yapılacak."

Özkoç, belediyelere veya şirketlere borcunu ödeyemediği için kesilen su, elektrik ve doğal gaz aboneliklerinin, çiftçilerin Ziraat Bankası ile Tarım ve Kredi Kooperatiflerine borçlarının yeniden yapılandırılmasını içeren yasal teklifler de öngördüklerini kaydetti.

Partiler arası mutabakatın sağlanması durumunda bu düzenlemelerin TBMM Genel Kurul gündemine geleceğini ifade eden Özkoç, Genel Kurulda görüşmelerin tamamlanması durumunda TBMM'nin çalışmalarının, "aç- kapa" şeklinde olacağını vurguladı. Özkoç, ancak olağanüstü bir dönemden geçildiği için TBMM Başkanı'nın çağrısı üzerine yeniden toplanabileceklerini söyledi.

Özkoç, infaz düzenlemesine ilişkin bir soru üzerine de düzenlemenin mevcut haliyle geçmesi durumunda 70 bin kişinin yararlanacağını, değişmesi durumunda 35 bine kadar düşebileceğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:08 Kaynak: AA

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