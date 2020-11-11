CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması

11.11.2020 16:57
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve örgütümüzün aldığı tedbirler doğrultusunda hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve örgütümüzün aldığı tedbirler doğrultusunda hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Toplanan yardımlarla 5 aylık kira bedelleri peşinen ödenerek en kısa zamanda 4 bin vatandaşımız yaşayacakları evlere yerleştirilecektir." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

İzmir'deki depremin hemen ardından Büyükşehir Belediyesinde ve ilçe belediyelerinde kriz masaları kurulduğunu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun emriyle doğadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un harekete geçtiğini, 100 milletvekilinin İzmir'e gittiğini anlatan Özkoç, enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanana kadar milletvekillerinin de afete uğruyan vatandaşlarla beklediğini ifade etti.

Özkoç, İzmir Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşların çadırlarda kalmasının sağlık koşulları nedeniyle sakıncalı olduğunu ve bir an evvel evlere yerleştirilmesi için "Bir Kira, Bir Yuva" kampanyası başlattığını belirterek, "Bugün itibarıyla 33 milyon lira toplandı. Halkın ihtiyaçları için 'halkın bakkalı' kampanyası başlatıldı ve 21 milyon lira da burada toplandı." diye konuştu.

İnsanların hangi aileye yardım yaptıklarını bilerek buna destek olduklarını ve yardımların vatandaşlara birebir ulaştırılmaya çalışıldığını vurgulayan Özkoç, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve örgütümüzün aldığı tedbirler doğrultusunda hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Toplanan yardımlarla 5 aylık kira bedelleri peşinen ödenerek en kısa zamanda 4 bin vatandaşımız yaşayacakları evlere yerleştirilecektir. Bunlardan 3 bin 300 aile, çadırdan çıkartılıp yerleştirilmeye başlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi ayrıca satışa çıkarttığı 4 bloktan oluşan 224 konutu da depremzedelere vermiştir. Bunun haricinde 7 bin orta hasarlı binayla ilgili Büyükşehir Belediyesinin kasasından her bina için 5 bin lira yardım yapılacaktır."

Engin Özkoç, afeti engelleyecek bir güçleri olmadığını ancak tedbir için iradeleri bulunduğunu dile getirerek, "Biz, bir afet krizi nasıl yönetilir, sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya gösterdik." dedi.

"Ekonomik kriz var"

Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın internet aracılığıyla istifa ettiğini söyleyen Özkoç, "Aile krizi ülke krizine, ülke krizi de aile krizine dönüştürüldü. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar itibar kaybı söz konusu değildir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazinenin başından istifa etti diye, Türk Lirası hızlı bir şekilde yüzde 9-10'larda değer kazandı. Şimdi iner çıkar, bir iki hafta sonra göreceksiniz bu çıkış devam edecektir. Çünkü yöneten, oraya atanan kişiler değil. Yöneten değişmedi." görüşünü savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Ali Öztunç, İzmir, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada
TFF Başkanı Nihat Özdemir: BeIN Sports ile anlaşma imzalayacağız TFF Başkanı Nihat Özdemir: BeIN Sports ile anlaşma imzalayacağız         
16:31
Son Dakika! AK Parti'den Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma         
16:13
Ağır hasarlı Torbalı belediye binasında deprem anı Ağır hasarlı Torbalı belediye binasında deprem anı         
15:15
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü         
14:34
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı         
14:24
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi         
14:07
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi         
13:45
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı         
12:49
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
Köprüden uçup hurdaya dönen otomobilin içindeki 4 kişi, mucize eseri sağ kurtuldu Köprüden uçup hurdaya dönen otomobilin içindeki 4 kişi, mucize eseri sağ kurtuldu         
11:31
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 17:12:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei