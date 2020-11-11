CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve örgütümüzün aldığı tedbirler doğrultusunda hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Toplanan yardımlarla 5 aylık kira bedelleri peşinen ödenerek en kısa zamanda 4 bin vatandaşımız yaşayacakları evlere yerleştirilecektir." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

İzmir'deki depremin hemen ardından Büyükşehir Belediyesinde ve ilçe belediyelerinde kriz masaları kurulduğunu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun emriyle doğadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un harekete geçtiğini, 100 milletvekilinin İzmir'e gittiğini anlatan Özkoç, enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanana kadar milletvekillerinin de afete uğruyan vatandaşlarla beklediğini ifade etti.

Özkoç, İzmir Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşların çadırlarda kalmasının sağlık koşulları nedeniyle sakıncalı olduğunu ve bir an evvel evlere yerleştirilmesi için "Bir Kira, Bir Yuva" kampanyası başlattığını belirterek, "Bugün itibarıyla 33 milyon lira toplandı. Halkın ihtiyaçları için 'halkın bakkalı' kampanyası başlatıldı ve 21 milyon lira da burada toplandı." diye konuştu.

İnsanların hangi aileye yardım yaptıklarını bilerek buna destek olduklarını ve yardımların vatandaşlara birebir ulaştırılmaya çalışıldığını vurgulayan Özkoç, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve örgütümüzün aldığı tedbirler doğrultusunda hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Toplanan yardımlarla 5 aylık kira bedelleri peşinen ödenerek en kısa zamanda 4 bin vatandaşımız yaşayacakları evlere yerleştirilecektir. Bunlardan 3 bin 300 aile, çadırdan çıkartılıp yerleştirilmeye başlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi ayrıca satışa çıkarttığı 4 bloktan oluşan 224 konutu da depremzedelere vermiştir. Bunun haricinde 7 bin orta hasarlı binayla ilgili Büyükşehir Belediyesinin kasasından her bina için 5 bin lira yardım yapılacaktır."

Engin Özkoç, afeti engelleyecek bir güçleri olmadığını ancak tedbir için iradeleri bulunduğunu dile getirerek, "Biz, bir afet krizi nasıl yönetilir, sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya gösterdik." dedi.

"Ekonomik kriz var"

Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın internet aracılığıyla istifa ettiğini söyleyen Özkoç, "Aile krizi ülke krizine, ülke krizi de aile krizine dönüştürüldü. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar itibar kaybı söz konusu değildir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazinenin başından istifa etti diye, Türk Lirası hızlı bir şekilde yüzde 9-10'larda değer kazandı. Şimdi iner çıkar, bir iki hafta sonra göreceksiniz bu çıkış devam edecektir. Çünkü yöneten, oraya atanan kişiler değil. Yöneten değişmedi." görüşünü savundu.