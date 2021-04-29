CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla uygulanacak tam kapanma sürecinde gündelik çalışanlardan başlamak üzere işsizlere, düzenli bir kazancı olmayanlara ve tüm yurttaşlara nakit hibe desteği sağlanması gerektiğini belirtti.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kürsüye "Destek nerede?" ifadesinin bulunduğu döviz bıraktı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarına ilişkin açıklaması üzerinden partisine eleştiriler getirildiğini anlatan Özkoç, CHP'nin, üyesinden il başkanına kadar Biden'ın "soykırım" sözlerini ve onun açıklamasına destek verenleri şiddetle kınadığını vurguladı.

AK Parti'li Keskin Belediye Başkanı'nın, Biden'ın bu açıklamalarını destekler nitelikte 2015 yılına ait bir video kaydı bulunduğunu söyleyen Özkoç, söz konusu görüntüyü Twitter hesabından paylaşacağını bildirdi. Özkoç, "Canan'a iftira atanlar, niçin özür dileyen bu Belediye Başkanı'nı yazmıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

İktidarın, salgınla mücadele için aldığı 17 günlük kapanma kararını, halka destek sağlamadan hayata geçireceğini belirten Özkoç, "Aradan 13 ay geçti, en başta kapanman gerekiyorken kapanmadın, şimdi lebalep kongrelerden dolayı hastanelerde yatak, aşı yok, sıkıntı büyük, çıktın 'Kapatıyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun.' dedin, arkanı dönüp saraya gittin. Peki millet ne yiyecek; çocuklarını nasıl doyuracak?" sözlerini sarf etti.

"Emeklilerin bayram ikramiyesinin 1500 lira olması için önerge vereceğiz"

Hiçbir ülkenin, sosyal destek sağlamadan kapanmaya gitmediğini vurgulayan Özkoç, şunları kaydetti:

"Gündelik çalışanlardan başlamak üzere işsizlere, düzenli bir kazancı olmayanlara, tüm yurttaşlarımıza kapanma sürecinde nakit hibe desteği yapılması gerekiyor. Kapanan iş yerlerinin ciro kayıplarına uygun bir destek sağlanması gerekiyor, çalışanlara asgari ücret tutarında desteğin sağlanması gerekiyor. Güçlü devlet bunları yapar. Kapanma döneminde ödenmesi gereken borç ve çeklerinin ertelenmesi gerekiyor. Hiçbir vatandaşımızın borcu nedeniyle elektrik ve doğal gaz kesintisine maruz kalmaması gerekiyor. Çiftçilerimizin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne borçları en az bir yıl ertelenmeli. Yap-İşlet-Devret modeline göre yaptırılan tünel, köprü ve havalimanlarının, 2021 ödemelerinin en az bir yıl ertelenmesi gerekiyor. Garanti ödeme tutarlarının, sözleşme tarihindeki kurdan Türk lirasına çevrilmesi gerekiyor."

Buna ilişkin hazırladıkları yeni yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını anlatan Özkoç, "Meclis, bu kararları almadan asla kapanmamalıdır. Bugün de Genel Kurulda bu mücadeleyi vereceğiz." ifadesini kullandı.

CHP'li Özkoç, emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarının, 1500 liraya yükseltilmesi için bugün Genel Kurul'da önerge vereceklerini bildirdi.

Engin Özkoç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşıların ikinci dozları için bekleme süresinin uzatılmasına ilişkin açıklamasına da değinerek, "Sayın Bakan'ın bugüne kadar söyledikleri yerine gelseydi, Türkiye'de 200 milyon aşı olacaktı. Ama Sayın Bakan, yukardan baskıyı yedikçe millete masal okuyor. 'Şu gün şu kadar aşı gelecek'. Gelmiyor. Aşıyı o tarihte değil de bu tarihte yapmanın bilimsel bir karşılığı var mı? Hiç önemli değil. İnsan hayatı, kimin hayatı? Tayyip Erdoğan'ın, yandaşlarının, bakanlarının, AKP iktidarının, onların askere göndermedikleri çocuklarının değil." dedi.

"Millete karşı efeleniyor"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özkoç, kapanma sırasında uygulanacak alkollü içecek satış yasağına ilişkin soru üzerine, bu yasağın, Avrupa ülkelerinde, salgından bağımsız olarak 22.00-06.00 saatleri arasında ve 18 yaş altındakilere uygulandığını anımsattı.

Kapanmanın, salgının artmaması için yapıldığına işaret eden Özkoç, "Alkolle ne alakası, bilimsel olarak ne karşılığı var? 'Ben yaptım oldu'. Yaptıkları işin hiçbir karşılığı yok. Bir kabadayılık, millete karşı bir efelenme. Adam İçişleri Bakanı, jandarma, polis emrinde, onları arkasına alıyor kabadayı. Yukarıda da Tayyip Erdoğan var. Damadı da ikisi beraber yediler, ortada yok. Bunun verdiği güçle, Soylu atıyor tutuyor, millete karşı efeleniyor. Ama milletin onlardan sorulacak hesabı var, günü ve saati gelecek, o hesap sorulacak." diye konuştu.

Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Murat Karayılan mağarasından dışarı çıkamıyor şu anda. Zavallı sporu da mağarasında yapıyor" şeklindeki sözleri anımsatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Karayılan zavallı birisidir, doğru. Ama asıl zavallı olan İçişleri Bakanı Soylu'dur. Eğer Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olarak sen o makamda oturuyor, Karayılan'ın hangi mağarada olduğunu biliyor ve o mağarayı onun başına yıkmıyorsan, sen namertsin." görüşünü paylaştı.

CHP'li Özkoç, Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki bir soruya da "Erdoğan, 'Ben Abdullah Öcalan'ın kardeşinin kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum' diyordu ya, şimdi de 'Bakan yaptığım bu kişinin o dönemler böyle bir şekilde arandığını ve üçkağıtçı olduğunu bilmiyordum' diyebilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde, Erdoğan'ın bu sözlerinin bir karşılığı ve itibarı var mıdır, onu da ben bilmiyorum." yanıtını verdi.