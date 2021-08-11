Üye Girişi
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

11.08.2021 16:39
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, göreve geldikleri ilk 100 günde ne yapacaklarını bildiklerini belirterek, "Şu anda ne yapacağını bilmeyen, ekonomiyi ve Türkiye'yi iyi yönetemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. İhtiyacımız olan milletin iradesi, sandıklar.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, göreve geldikleri ilk 100 günde ne yapacaklarını bildiklerini belirterek, "Şu anda ne yapacağını bilmeyen, ekonomiyi ve Türkiye'yi iyi yönetemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. İhtiyacımız olan milletin iradesi, sandıklar. Biz, Türkiye'yi Millet İttifakı'yla birlikte yönetmeye hazırız. Türkiye, daha fazla sıkıntı yaşamamalı. Bunun için erken seçim değil, derhal seçim diyoruz." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bir kez daha yurt gezisindeyken saldırıya uğradığını ifade etti.

Engin Özkoç, "Failleri benim için önemli değil. Onları kim bu saldırıya teşvik etti, benim için önemli olan o." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener'e yapılan bir önceki saldırı sonrasında yaptığı açıklamayı hatırlatan Özkoç, "Bu ne demektir? 'Bundan sonra başına gelecek olanlardan benim Tayyip Erdoğan olarak haberim var. Senin yaşadığın daha hiçbir şey değil, daha başına çok şey gelecek' demektir. Geldi mi, geldi." diye konuştu.

"Türkiye'de bu yalana hiç kimse inanmaz"

TÜİK'in, işsizlik oranının, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puanlık azalışla yüzde 10,6'ya gerilediğine yönelik açıklamasına ilişkin Özkoç, "Türkiye'de bu yalana hiç kimse inanmaz. TÜİK, Türkiye'nin değil, sarayın istatistiklerini açıklayan bir kurum haline dönüştü. Kendi itibarını da bize göre sıfırlamış bir kurum. Şu andan itibaren TÜİK'in verdiği veriler değil, milletimizin, sokakta bize söylediklerini kaile alarak hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin işsizlikle ilgili bütün çözümlerini bir rapor haline getirdiğini anlatan Özkoç, "Türkiye'de üretime, istihdama yönelik, ekonominin katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesiyle, dış pazarda eşit rekabet koşullarının yaratılmasına varıncaya kadar bütün projesi. Tek bir şey var, sandık istiyoruz. Önümüze sandık gelsin diyoruz. O zaman millet iradesini hayata geçireceğiz." diye konuştu.

"Bu iktidarın bir göçmen politikası var mı?"

Türkiye'de göçmen ve sığınmacı sorunu olduğunu iddia eden Özkoç, böyle bir sorun yokmuş gibi davranmanın sorunu çözmediğini savundu.

"Bu iktidarın bir göçmen politikası var mı?" diye soran Özkoç, Cumhuriyet'in kuruluşundan 2011 yılına kadar 88 yılda 2 milyon kişinin Türkiye'ye mülteci olarak gelirken, 6 yılda ise 4 milyon sığınmacı geldiğini söyledi.

Kilis'in yüzde 82'si, Hatay'ın yüzde 27'si, Şanlıurfa'nın yüzde 22'si, Gaziantep'in yüzde 21'i, Mersin ve Adana'nın yüzde 11'inin Suriyeli olduğunu kaydeden Özkoç, "Bu, tam bir politikasızlıktır. Gelen insanlar sayı değil, bunların hepsi can. Eğitimi, sağlığı, yerleşim alanlarının sorunu, istihdam meselesi var. 8 yıllık geçici sığınma statüsü olur mu? 4 milyon kişi bu statü altında Türkiye'de var edilebilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk gençleri orada ölmeye giderken, Afganlı gençler burada yaşamaya geliyorlar"

Afganlarla ilgili bir göçün başlatıldığını iddia eden Özkoç, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan'da Kabil Havaalanı'na yönelik açıklamasına işaret eden Özkoç, "Taliban istiyor mu, hayır. Orada böyle bir anlaşma var mı, hayır. Peki Afganlı gençler nereye gidiyorlar, Türkiye'ye. Peki neden Türk gençleri orada ölmeye giderken, Afganlı gençler burada yaşamaya geliyorlar? Nasıl bir kirli pazarlıktır bu? Nasıl bir yaklaşımdır, bu? Kendi çocuklarımızın üzerinden nasıl bir pazarlık içindesin? Bütün bunlarla ilgili bizim bir politikamızın olması gerekiyor." yorumunu yaptı.

CHP'nin böyle bir politikası olduğunu belirten Özkoç, "Komşu ülkelerimizde istikrarın sağlanması için politik olarak Türkiye'nin yapması gereken her şeyi yapacağız. Türkiye'deki sığınmacıların ilk önce bir programa bağlanarak, ondan sonra da geldikleri ülkelerle irtibata geçerek, hem onların can güvenliğinin sağlanması hem de insanca yaşamları garanti altına alındıktan sonra herkesin kendi ülkesinde özgürlük ve refah içinde yaşaması için bir politikayı derhal gündeme sokacağız. Bunun için CHP hazır. Ne gerekiyor? Gereken tek şey, millet iradesi yani erken seçim, bir an önce sandık diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizim bildiğimiz 3 uçak kiraladın, onlar da zamanında müdahale edemediler"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 30 Temmuz'da yaptığı "Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok, yangın söndürme helikopterimiz yok. Ancak envantere uçak alımı ile ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da çalışmalara başladık." açıklamasını hatırlatan Özkoç, "13 uçağından sadece bir tanesi satılsa 50 tane yangın uçağı Türkiye alıyorken, bunca can orada yanmamış olması gerekirken, kendisine de artı 12 uçak kalıyorken, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç yangın uçağının olmaması yüz kızartıcı değil mi, evet. Peki bunu açıklayan kim, Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin değil." şeklinde konuştu.

Bu açıklamasının ardından 48 saat sonra Bakan Pakdemirli'nin "Uçak olarak dünyada az bulunur bir filoya sahibiz." şeklinde bir açıklama yaptığını anlatan Özkoç, "Bu kadar samimiyetsizlik olur mu? 48 saat önce bir şey söylemişsin, 48 saat sonra..." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin dün Marmaris'te yaptığı "Çok sayıda yangınlarda görevlendirilmeyen uçağımız olduğu için bu konuda da komşumuza yardımcı olmamız gerekiyor." açıklamasını eleştiren Özkoç, "Bizim bildiğimiz 3 uçak kiraladın, onlar da zamanında müdahale edemediler. Daha sonra yardım uçakları geldi. Geldi, gelmedi derken, senin beceriksizliğin yüzünden ormanlarımız cayır cayır yandı. Şimdi diyorsun ki, 'Kullanmadığımız o kadar çok yangın uçağı var ki Yunanistan'a ve başka ülkelere gönderecekmiş.' Allah sizi ıslah etsin. Hala bu kişilere destek veren insanlara sesleniyorum; Allah aşkına, vicdanınızın, aklın sesini dinleyin." şeklinde konuştu.

"Erken seçim değil, derhal seçim diyoruz"

Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanlığı görevinden ayrılırken neden ayrıldığını açıklamadığını belirten Özkoç, "Böyle bir şey olur mu? Teşekkür ederek istifa ediyorsun. Bakanlık umut tacirliği değil ki, icraat makamı. Sen orada insanlara umut aşılayacaksın, sana güvenecekler, insanlar 'Bu namusludur, dürüsttür, iyi ki bakan olmuş. Ne güzel şeyler açıkladılar' diyecekler. Ayrılıp gideceksin, Cumhurbaşkanına teşekkür edeceksin, başka çıt yok." dedi.

Ziya Selçuk'a neden istifa ettiğini soran Özkoç, "Eğitim sistemini mi düzeltemedin? Düzeltemedin de kime rağmen düzeltemedin? Öğretmenlerle ilgili alınması gereken tedbirleri alamadın mı, kadroları oluşturamadın mı? Kim yüzünden oluşturamadın da istifa ettin? Söylesene." diye konuştu.

"Göreve geldiğimiz ilk 100 günde ne yapacağımızı biliyoruz." diyen Özkoç, "İlk bir yılda ne yapacağımızı biliyoruz. Ama şu anda ne yapacağını bilmeyen, ekonomiyi ve Türkiye'yi iyi yönetemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. İhtiyacımız olan milletin iradesi, sandıklar. Biz, Türkiye'yi Millet İttifakı'yla birlikte yönetmeye hazırız. Türkiye, daha fazla sıkıntı yaşamamalı. Bunun için erken seçim değil, derhal seçim diyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Engin Özkoç, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Canavarca hisle eşini öldüren kocadan şaşırtan savunma: Ötenazi hakkım varsa kullanmak istiyorum 17:41 Canavarca hisle eşini öldüren kocadan şaşırtan savunma: Ötenazi hakkım varsa kullanmak istiyorum Altının kilogramı 481 bin 810 liraya çıktı 17:33 Altının kilogramı 481 bin 810 liraya çıktı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı 17:28 Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı
Acil serviste olay çıkardı! Alkollü şahıs kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi birbirine kattı 16:59 Acil serviste olay çıkardı! Alkollü şahıs kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi birbirine kattı Galatasaray'da yaprak dökümü! Yabancı futbolcu sayısını düşürmek için 8 isimle yollar ayrılacak 16:55 Galatasaray'da yaprak dökümü! Yabancı futbolcu sayısını düşürmek için 8 isimle yollar ayrılacak Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli 16:39 Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! 16:15 Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı 15:49 Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı

Son Dakika Haberleri
17:43 Galatasaray ve TFF Tahkim Kurulu mahkemelik oldu! Sarı-kırmızılılar "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti
17:33 Altının kilogramı 481 bin 810 liraya çıktı
17:32 Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim
17:28 Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı
16:56 Bakan Dönmez açıkladı! Orman yangınlarından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi
16:55 Galatasaray'da yaprak dökümü! Yabancı futbolcu sayısını düşürmek için 8 isimle yollar ayrılacak
16:38 Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli
16:36 St. Johnstone maçı öncesi Fatih Terim'den kritik toplantı: Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum
16:15 Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!
16:02 Merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen mültecilere ait görüntü 2018 yılına ait çıktı
Galatasaray ve TFF Tahkim Kurulu mahkemelik oldu! Sarı-kırmızılılar Galatasaray ve TFF Tahkim Kurulu mahkemelik oldu! Sarı-kırmızılılar "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti         
17:44
Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular! Yol çöktü, 12 kişi araçlarında mahsur kaldı Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular! Yol çöktü, 12 kişi araçlarında mahsur kaldı         
17:36
Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim         
17:32
Pis kokular yayılınca usta gazetecinin öldüğü anlaşıldı Pis kokular yayılınca usta gazetecinin öldüğü anlaşıldı         
17:03
Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti         
16:57
Yurt dışından gelen turistler artık yurtlarda değil günlüğü 2 bin lirayı bulan otellerde karantinaya alınacak Yurt dışından gelen turistler artık yurtlarda değil günlüğü 2 bin lirayı bulan otellerde karantinaya alınacak         
16:39
Karadeniz dehşeti yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreye geldi Karadeniz dehşeti yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreye geldi         
16:29
8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı         
15:59
Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi         
15:25
Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?         
15:14
Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak         
15:09
Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü         
15:04
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 17:52:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement