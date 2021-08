CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, göreve geldikleri ilk 100 günde ne yapacaklarını bildiklerini belirterek, "Şu anda ne yapacağını bilmeyen, ekonomiyi ve Türkiye'yi iyi yönetemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. İhtiyacımız olan milletin iradesi, sandıklar. Biz, Türkiye'yi Millet İttifakı'yla birlikte yönetmeye hazırız. Türkiye, daha fazla sıkıntı yaşamamalı. Bunun için erken seçim değil, derhal seçim diyoruz." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bir kez daha yurt gezisindeyken saldırıya uğradığını ifade etti.

Engin Özkoç, "Failleri benim için önemli değil. Onları kim bu saldırıya teşvik etti, benim için önemli olan o." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener'e yapılan bir önceki saldırı sonrasında yaptığı açıklamayı hatırlatan Özkoç, "Bu ne demektir? 'Bundan sonra başına gelecek olanlardan benim Tayyip Erdoğan olarak haberim var. Senin yaşadığın daha hiçbir şey değil, daha başına çok şey gelecek' demektir. Geldi mi, geldi." diye konuştu.

"Türkiye'de bu yalana hiç kimse inanmaz"

TÜİK'in, işsizlik oranının, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puanlık azalışla yüzde 10,6'ya gerilediğine yönelik açıklamasına ilişkin Özkoç, "Türkiye'de bu yalana hiç kimse inanmaz. TÜİK, Türkiye'nin değil, sarayın istatistiklerini açıklayan bir kurum haline dönüştü. Kendi itibarını da bize göre sıfırlamış bir kurum. Şu andan itibaren TÜİK'in verdiği veriler değil, milletimizin, sokakta bize söylediklerini kaile alarak hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin işsizlikle ilgili bütün çözümlerini bir rapor haline getirdiğini anlatan Özkoç, "Türkiye'de üretime, istihdama yönelik, ekonominin katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesiyle, dış pazarda eşit rekabet koşullarının yaratılmasına varıncaya kadar bütün projesi. Tek bir şey var, sandık istiyoruz. Önümüze sandık gelsin diyoruz. O zaman millet iradesini hayata geçireceğiz." diye konuştu.

"Bu iktidarın bir göçmen politikası var mı?"

Türkiye'de göçmen ve sığınmacı sorunu olduğunu iddia eden Özkoç, böyle bir sorun yokmuş gibi davranmanın sorunu çözmediğini savundu.

"Bu iktidarın bir göçmen politikası var mı?" diye soran Özkoç, Cumhuriyet'in kuruluşundan 2011 yılına kadar 88 yılda 2 milyon kişinin Türkiye'ye mülteci olarak gelirken, 6 yılda ise 4 milyon sığınmacı geldiğini söyledi.

Kilis'in yüzde 82'si, Hatay'ın yüzde 27'si, Şanlıurfa'nın yüzde 22'si, Gaziantep'in yüzde 21'i, Mersin ve Adana'nın yüzde 11'inin Suriyeli olduğunu kaydeden Özkoç, "Bu, tam bir politikasızlıktır. Gelen insanlar sayı değil, bunların hepsi can. Eğitimi, sağlığı, yerleşim alanlarının sorunu, istihdam meselesi var. 8 yıllık geçici sığınma statüsü olur mu? 4 milyon kişi bu statü altında Türkiye'de var edilebilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk gençleri orada ölmeye giderken, Afganlı gençler burada yaşamaya geliyorlar"

Afganlarla ilgili bir göçün başlatıldığını iddia eden Özkoç, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan'da Kabil Havaalanı'na yönelik açıklamasına işaret eden Özkoç, "Taliban istiyor mu, hayır. Orada böyle bir anlaşma var mı, hayır. Peki Afganlı gençler nereye gidiyorlar, Türkiye'ye. Peki neden Türk gençleri orada ölmeye giderken, Afganlı gençler burada yaşamaya geliyorlar? Nasıl bir kirli pazarlıktır bu? Nasıl bir yaklaşımdır, bu? Kendi çocuklarımızın üzerinden nasıl bir pazarlık içindesin? Bütün bunlarla ilgili bizim bir politikamızın olması gerekiyor." yorumunu yaptı.

CHP'nin böyle bir politikası olduğunu belirten Özkoç, "Komşu ülkelerimizde istikrarın sağlanması için politik olarak Türkiye'nin yapması gereken her şeyi yapacağız. Türkiye'deki sığınmacıların ilk önce bir programa bağlanarak, ondan sonra da geldikleri ülkelerle irtibata geçerek, hem onların can güvenliğinin sağlanması hem de insanca yaşamları garanti altına alındıktan sonra herkesin kendi ülkesinde özgürlük ve refah içinde yaşaması için bir politikayı derhal gündeme sokacağız. Bunun için CHP hazır. Ne gerekiyor? Gereken tek şey, millet iradesi yani erken seçim, bir an önce sandık diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizim bildiğimiz 3 uçak kiraladın, onlar da zamanında müdahale edemediler"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 30 Temmuz'da yaptığı "Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok, yangın söndürme helikopterimiz yok. Ancak envantere uçak alımı ile ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da çalışmalara başladık." açıklamasını hatırlatan Özkoç, "13 uçağından sadece bir tanesi satılsa 50 tane yangın uçağı Türkiye alıyorken, bunca can orada yanmamış olması gerekirken, kendisine de artı 12 uçak kalıyorken, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç yangın uçağının olmaması yüz kızartıcı değil mi, evet. Peki bunu açıklayan kim, Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin değil." şeklinde konuştu.

Bu açıklamasının ardından 48 saat sonra Bakan Pakdemirli'nin "Uçak olarak dünyada az bulunur bir filoya sahibiz." şeklinde bir açıklama yaptığını anlatan Özkoç, "Bu kadar samimiyetsizlik olur mu? 48 saat önce bir şey söylemişsin, 48 saat sonra..." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin dün Marmaris'te yaptığı "Çok sayıda yangınlarda görevlendirilmeyen uçağımız olduğu için bu konuda da komşumuza yardımcı olmamız gerekiyor." açıklamasını eleştiren Özkoç, "Bizim bildiğimiz 3 uçak kiraladın, onlar da zamanında müdahale edemediler. Daha sonra yardım uçakları geldi. Geldi, gelmedi derken, senin beceriksizliğin yüzünden ormanlarımız cayır cayır yandı. Şimdi diyorsun ki, 'Kullanmadığımız o kadar çok yangın uçağı var ki Yunanistan'a ve başka ülkelere gönderecekmiş.' Allah sizi ıslah etsin. Hala bu kişilere destek veren insanlara sesleniyorum; Allah aşkına, vicdanınızın, aklın sesini dinleyin." şeklinde konuştu.

"Erken seçim değil, derhal seçim diyoruz"

Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanlığı görevinden ayrılırken neden ayrıldığını açıklamadığını belirten Özkoç, "Böyle bir şey olur mu? Teşekkür ederek istifa ediyorsun. Bakanlık umut tacirliği değil ki, icraat makamı. Sen orada insanlara umut aşılayacaksın, sana güvenecekler, insanlar 'Bu namusludur, dürüsttür, iyi ki bakan olmuş. Ne güzel şeyler açıkladılar' diyecekler. Ayrılıp gideceksin, Cumhurbaşkanına teşekkür edeceksin, başka çıt yok." dedi.

Ziya Selçuk'a neden istifa ettiğini soran Özkoç, "Eğitim sistemini mi düzeltemedin? Düzeltemedin de kime rağmen düzeltemedin? Öğretmenlerle ilgili alınması gereken tedbirleri alamadın mı, kadroları oluşturamadın mı? Kim yüzünden oluşturamadın da istifa ettin? Söylesene." diye konuştu.

"Göreve geldiğimiz ilk 100 günde ne yapacağımızı biliyoruz." diyen Özkoç, "İlk bir yılda ne yapacağımızı biliyoruz. Ama şu anda ne yapacağını bilmeyen, ekonomiyi ve Türkiye'yi iyi yönetemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. İhtiyacımız olan milletin iradesi, sandıklar. Biz, Türkiye'yi Millet İttifakı'yla birlikte yönetmeye hazırız. Türkiye, daha fazla sıkıntı yaşamamalı. Bunun için erken seçim değil, derhal seçim diyoruz." ifadelerini kullandı.