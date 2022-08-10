İçişleri Bakanlığı'nın 'Kılıçdaroğlu' açıklamasına tepki gösteren CHP'li Engin Özkoç, Bakan Süleyman Soylu'yu hedef aldı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; İçişleri Bakanlığı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok, her seçmeni biliyoruz" sözleri ile ilgili "Bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, suç duyurusunda bulunulacaktır" paylaşımına tepki gösterdi.

BAKAN SOYLU'YU HEDEF ALDI

Sosyal medyadan açıklama yapan Özkoç, "Soylu, ülkeye kaç yabancı aldığı ortaya çıkacak diye korkudan Genel Başkanımıza suç duyurusunda bulunacakmış. T.C. vatandaşlığını iki kuruşa satan Soylu, mafya ve suç örgütleriyle işbirliklerin, 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklamadığın için yargılanacaksın! Kaçamayacaksın!" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun bilgileri nasıl temin ettiğini açıklamasını isteyen Bakanlık, aksi takdirde suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir gazeteye verdiği röportajda '...bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok....' ifadeleri üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 33. maddesinde, seçmen kütüğünün oluşturulması ve Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçmenlere ait hangi bilgilerin temin edildiği yer almaktadır. Anılan kanunun 47. maddesinde ise seçmen kütüğünün siyasi partiler ile hangi usullerle paylaşılacağı belirtilmekte ve işlemler bu mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Seçmen kütükleri, YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile paylaşılmaktadır.

İlgili kanun ve mevzuat bu kadar açık ve net iken birçok kez seçimlere katılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklamaları ile YSK'yı ve bilgi güvenliğini, YSK'ya seçmen bilgisini sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü hedef göstererek zan altında bırakmıştır.

"BAKANLIĞIMIZCA SUÇ DUYURSUNDA BULUNULACAK"

Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan çağrıda bulunuyoruz!

1-YSK'nın elinde olmayan ancak sizin elinizde bulunduğunu söylediğiniz bilgiler hangileri ise kurumları hedef göstermek, şaibe oluşturmak ve zan altında bırakmak yerine bu bilgilerin kaynağının neresi olduğunu kamuoyuna açıklayınız.

2- Eğer bahsettiğiniz konu, YSK'nın her yıl siyasi partilere verdiği bilgilerin partilerce tasnifi ise kamuoyunu yanılttığınız ve kurumları töhmet altında bıraktığınız için hemen özür dileyiniz.

3- Yukarıda belirtilen hususların açıklanmaması halinde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinin adli bir yaka olmasının yanı sıra vatandaşlarımızın açıkça 'fişlenmesi' anlamına da geldiğinden Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla seçimlerde 400-500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddialarını yalanlayarak, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.