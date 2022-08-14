Engin Özkoç: ÖSYM Soruşturması Ne Oldu? Erdoğan Neden Susuyor? Gerçekler Ortaya Çıkarılmazsa Ortaya Çıkarmayanlar da Yanar" - Son Dakika
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Engin Özkoç: ÖSYM Soruşturması Ne Oldu? Erdoğan Neden Susuyor? Gerçekler Ortaya Çıkarılmazsa Ortaya Çıkarmayanlar da Yanar"

14.08.2022 10:49
Engin Özkoç: ÖSYM Soruşturması Ne Oldu? Erdoğan Neden Susuyor? Gerçekler Ortaya Çıkarılmazsa Ortaya Çıkarmayanlar da Yanar"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “ÖSYM soruşturması ne oldu? Erdoğan neden susuyor? Gerçekler ortaya çıkarılmazsa yakın gelecekte ortaya çıkarmayanlar da yanar” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "ÖSYM soruşturması ne oldu? Erdoğan neden susuyor? Gerçekler ortaya çıkarılmazsa yakın gelecekte ortaya çıkarmayanlar da yanar" dedi.

Engin Özkoç, 2022 KPSS'de bazı soruların daha önce bir deneme sınavında yayınladığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın akıbetini sordu. Özkoç, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ÖSYM soruşturması ne oldu? Erdoğan neden susuyor? Gerçekler ortaya çıkarılmazsa yakın gelecekte ortaya çıkarmayanlar da yanar."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engin Özkoç: ÖSYM Soruşturması Ne Oldu? Erdoğan Neden Susuyor? Gerçekler Ortaya Çıkarılmazsa Ortaya Çıkarmayanlar da Yanar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Engin Özkoç: ÖSYM Soruşturması Ne Oldu? Erdoğan Neden Susuyor? Gerçekler Ortaya Çıkarılmazsa Ortaya Çıkarmayanlar da Yanar" - Son Dakika
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