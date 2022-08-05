Engin Özkoç: "Ösym İçindeki Kirli Çete Mutlaka Ortaya Çıkarılmalıdır. Çetenin Hükümet İçindeki Bağlantıları Ortaya Konulmalıdır" - Son Dakika
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Engin Özkoç: "Ösym İçindeki Kirli Çete Mutlaka Ortaya Çıkarılmalıdır. Çetenin Hükümet İçindeki Bağlantıları Ortaya Konulmalıdır"

05.08.2022 10:49
Engin Özkoç: "Ösym İçindeki Kirli Çete Mutlaka Ortaya Çıkarılmalıdır. Çetenin Hükümet İçindeki Bağlantıları Ortaya Konulmalıdır"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “ÖSYM soruşturmasıyla ilgili soruşturmanın selameti açısından fazla konuşmuyoruz. ÖSYM içindeki kirli çete mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır. Soruşturmayı yürütenleri uyarıyorum. Çeteyi ortaya çıkarmazsanız siz de yanarsınız” açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "ÖSYM soruşturmasıyla ilgili soruşturmanın selameti açısından fazla konuşmuyoruz. ÖSYM içindeki kirli çete mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır. Soruşturmayı yürütenleri uyarıyorum. Çeteyi ortaya çıkarmazsanız siz de yanarsınız" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; 2022 KPSS'nin; bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin bir deneme sınavında daha önce yayınladığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından iptal edilmesini değerlendirdi. Özkoç, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"ÖSYM soruşturmasıyla ilgili soruşturmanın selameti açısından fazla konuşmuyoruz. ÖSYM içindeki kirli çete mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır. Soruşturmayı yürütenleri uyarıyorum. Çeteyi ortaya çıkarmazsanız siz de yanarsınız!"

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engin Özkoç: 'Ösym İçindeki Kirli Çete Mutlaka Ortaya Çıkarılmalıdır. Çetenin Hükümet İçindeki Bağlantıları Ortaya Konulmalıdır' - Son Dakika

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