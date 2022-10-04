Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda: "Sansür Yasası'nı da Ülkenin Gündemine Böyle Yabancı Meclis Yapısını da Kabul Etmiyoruz" - Son Dakika
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Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda: "Sansür Yasası'nı da Ülkenin Gündemine Böyle Yabancı Meclis Yapısını da Kabul Etmiyoruz"

04.10.2022 21:46

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu’nda; “Açlık, işsizlik, hayat pahalılığının can yaktığı, şiddetin her gün can aldığı bir dönemde bu Meclis, ‘Sansür Yasası’ ile yasama yılını açıyor. Mesaisini acılarımızın dertlerimizin çözümü için değil bunların haber yapılmasını ve konuşulmasını yasaklamak için kullanıyor. ‘Sansür Yasası’nı da ülkenin gündemine böyle yabancı Meclis yapısını da kabul etmiyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve birlikte değiştireceğiz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda; "Açlık, işsizlik, hayat pahalılığının can yaktığı, şiddetin her gün can aldığı bir dönemde bu Meclis, 'Sansür Yasası' ile yasama yılını açıyor. Mesaisini acılarımızın dertlerimizin çözümü için değil bunların haber yapılmasını ve konuşulmasını yasaklamak için kullanıyor. 'Sansür Yasası'nı da ülkenin gündemine böyle yabancı Meclis yapısını da kabul etmiyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve birlikte değiştireceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Özkoç, şunları söyledi:

"Ne yazık ki bugünün Meclis'i; Kurtuluş Savaşı'nı yöneten 'Gazi' unvanını elde etmiş Meclis'ten çok uzaktadır. Meclis'in gücü, yetkisi, unvanı elinden alınmış durumdadır. Cumhurbaşkanlığı sistemi tüm gücü yukarıda, tek bir kişide toplamıştır.

Ne doğru düzgün denetin ne yürütme ne de yasama yetkisi kalmıştır. En temel ve basit hakkımız bizler milletvekiliyiz ve soru soruyoruz. Soru önergelerimizi ilgili bakanın 15 gün içerisinde cevap vermesi gerekir, 15 ayda değil. Yıllarca yanıtı verilmemiş soru önergeleri duruyor. Bunun anlamı nedir; 'Milletin vekiline ben inanmıyorum, ciddiye almıyorum, dikkate de almıyorum mu' demektir? Böyle değilse karşılığı, yaptırımı nedir? Hiçbir şey… Değişecek.

"HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ, HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Millet Masası olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hem seçim hem seçim sonrası için yol haritalarımızı hazırlıyoruz. Kurduğumuz; Seçim Güvenliği Komisyonu, İletişim Komisyonu, Geçiş Süreci Yol Haritası Komisyonu, Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu, Kurumsal Reform Komisyonu; yarının Türkiye'si ve Meclisi'ni inşa için çalışmaktadır. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte kazanacağız. Adayımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak ve parlamenter sisteme geçilecek.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ VE BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Gelecek yasama yılı Türkiye, bambaşka bir Meclis ve Meclis çoğunluğu görecektir. Güçlü demokratik, özgür… Milletin mutluluğu ve refahı için çalışan bir Meclis oluşacak. Bizler bunun için mesai yapacağız. Bugün; açlık, işsizlik, hayat pahalılığının can yaktığı, şiddetin her gün can aldığı bir dönemde bu Meclis, 'Sansür Yasası' ile yasama yılını açıyor. Mesaisini acılarımızın dertlerimizin çözümü için değil bunların haber yapılmasını ve konuşulmasını yasaklamak için kullanıyor. 'Sansür Yasası'nı da ülkenin gündemine böyle bir yabancı Meclis yapısını da kabul etmiyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve birlikte değiştireceğiz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda: 'Sansür Yasası'nı da Ülkenin Gündemine Böyle Yabancı Meclis Yapısını da Kabul Etmiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda: "Sansür Yasası'nı da Ülkenin Gündemine Böyle Yabancı Meclis Yapısını da Kabul Etmiyoruz" - Son Dakika
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