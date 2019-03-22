Son Dakika Haberleri: CHP Grup Başkanvekili Özel: 31 Mart'tan Sonra Yine Barış ve Kardeşlik İçinde Yaşayacağız"

CHP Grup Başkanvekili Özel: 31 Mart'tan Sonra Yine Barış ve Kardeşlik İçinde Yaşayacağız"

38 dakika önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "31 Mart'tan sonra yine aynı Çanakkale Savaşı'nda dedelerimizin omuz omuza çarpıştığı, toprak altında birlikte kefensiz yattığı gibi Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si, AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, Saadet ve HDP'lisi ile hep beraber barış ve kardeşlik...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "31 Mart'tan sonra yine aynı Çanakkale Savaşı'nda dedelerimizin omuz omuza çarpıştığı, toprak altında birlikte kefensiz yattığı gibi Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si, AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, Saadet ve HDP'lisi ile hep beraber barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız." dedi.

Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adıyaman'ın Besni ilçesinde partilerinin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

Özel, burada yaptığı konuşmada, seçimde memleket için en doğrusunu yapmak gerektiğini belirterek, "Günü gelince hizmet edeni ödüllendirecek, hizmet etmeyene, eksik kalana da gerekli mesajı vereceğiz. 31 Mart'tan sonra yine aynı Çanakkale Savaşı'nda dedelerimizin omuz omuza çarpıştığı, toprak altında birlikte kefensiz yattığı gibi, Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si, AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, Saadet ve HDP'lisi ile hep beraber barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız. Bu güzel umuda, rüyaya ve bu yarınlara umutla bakan bu umut siyasetine Besni de destek olacak." ifadelerini kullandı.

"Kimseye düşmanlığımız yoktur"

Veli Ağbaba da "Bu seçim, bir beka seçimi falan değil. 'Beka' diyorlar. Allah aşkına, 'beka, beka' dediler. 5 yıldır Besni'yi AK Parti yönetiyor. Besni'nin başı göğe mi erdi?" diye konuştu.

Kendi partileri dışındaki partilere oy verenlerin de kardeşleri olduğunu söyleyen Ağbaba, "Kimseye düşmanlığımız yoktur. Niye düşman olalım?" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:05 Kaynak: AA

AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı Bekledi, Gelmeyince Ayrıldı AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan, İstanbul İçin 500 Bin İstihdam Açıklaması Dicle Nehri'ndeki Facia Anı Kamerada! 93 Kişi Böyle Can Verdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 02:43:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Grup Başkanvekili Özel: 31 Mart'tan Sonra Yine Barış ve Kardeşlik İçinde Yaşayacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]