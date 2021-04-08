AFYONKARAHİSAR - CHP Grup Başkanvekili Özel, Afyonkarahisar'da açıklamalarda bulundu - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - CHP Grup Başkanvekili Özel, Afyonkarahisar'da açıklamalarda bulundu

08.04.2021 15:17

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sağlık Bakanı, derhal Bilim Kurulunun başkanlığından ayrılmalı. Bilim Kurulu, Türk tabipleri, eczacıları, diş hekimleri, veterinerleri ve hemşirelerinin birlik ile derneklerince güçlendirilmeli." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sağlık Bakanı, derhal Bilim Kurulunun başkanlığından ayrılmalı. Bilim Kurulu, Türk tabipleri, eczacıları, diş hekimleri, veterinerleri ve hemşirelerinin birlik ile derneklerince güçlendirilmeli." dedi.

Özel, bir dizi ziyaretler için geldiği Afyonkarahisar'da, partisinin İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gerçek gündeminin "amiraller bildirisi" değil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olduğunu söyledi.

Dün ülke genelinde 276 vatandaşın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun salgının başından bu yana ulaşılan en yüksek rakam olduğunu anımsatan Özel, "Ben Manisalıyım ve Soma faciası Türkiye'nin en büyük travmalarından bir tanesidir. Ülkemiz bunun travmasından bir kaç yıl kurtulamadı. Soma faciası 301 evladımızı bizden aldı. Unutmadık, unutamadık ama bugün Türkiye'de neredeyse her gün bir Soma faciası yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bilim Kurulunun başına AK Parti'li bakan atayan biz değiliz"

CHP kurultayının, Türkiye'de 4 bin Kovid-19 vakası olduğu günlerde, Bilim Kurulu önerilerine uygun olarak yapıldığını dile getiren Özel, AK Parti'nin kongrelerini ise eleştirdi. Özel, şunları kaydetti:

"Buradan Sağlık Bakanı'na sesleniyoruz. Bir de tutup diyor ki; 'Bilim Kuruluna siyaset karıştırılmasın', Bilim Kurulunun başına AK Parti'li bakan atayan biz değiliz. Bilim Kurulunun önerilerini alıp alıp daha sonra 'şahsı bilir' kuruluna götürdüğü için uygulamayan biz değiliz. Sağlık Bakanı, derhal Bilim Kurulunun başkanlığından ayrılmalı. Bilim Kurulu, Türk tabipleri, eczacıları, diş hekimleri, veterinerleri ve hemşirelerinin birlik ile derneklerince güçlendirilmeli. Kendileri de bir sivil insanı sözcü seçmeliler. Bilim Kurulu ne öneriyorsa muhtarı, belediye başkanı, siyasi partisi, hükümeti ve bakanı bunu uygulamalıdır."

"Kapanacaksak hep birlikte kapanacağız"

Özel, Türkiye'nin bugün itibarıyla Avrupa'da en yüksek vaka sayısına sahip ülke olduğuna dikkati çekerek, "Bütün dünyada vaka sayıları düşerken biz çıkıyoruz. Buna izin verilmemelidir. Sağlık Bakanı Bilim Kurulu ile 'şahsı bilir' kurulu arasında sıkışmıştır. Bilim Kurulu'nun özerkliği sağlanmalı ve önerileri de herkes tarafından uygulanmalıdır. Kapanacaksak hep birlikte kapanacağız. Hastaneler, fırınlar ve marketler dışında hepimiz kapanacağız ve Avrupa ülkeleri gibi kapalı olan her dükkanın kazancı neyse devlet olarak karşılanacak." diye konuştu.

Bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamaya da değinen Özel, herkesin düşüncelerini açıklama özgürlüğü olduğunu bildirdi.

Söz konusu açıklamada, sadece imza atanların uzmanlık alanı olan Montrö'den bahsedildiğini ve Montrö ile ilgili endişelerin dile getirildiğini kaydeden Özel, "Hassasiyetlerini ve uyarılarını sivil bir dille söylemişler. Bir de 'bizim Deniz Kuvvetlerinde sarıklı amiralin ne işi var'. Bu sözlerde darbe falan yok ama 'bana darbe yapacaklar diye' bir çaba var." ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasının sonunda Afyonkarahisar Romanlar Temsilcisi Serdar Koldemir'e 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla çiçek takdim etti.

Programda, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ile İl Başkanı Yalçın Görgöz de birer konuşma yaptı.

Özel, İl Başkanlığı'ndaki programının ardından geçtiğimiz aylarda Uşak'ta trafik kazasında yaşamını yitiren eski Eczacılar Odası Başkanı Melih Köken'in eşi Tülay Köken'e taziye ziyaretinde bulundu.

AFYONKARAHİSAR - CHP Grup Başkanvekili Özel, Afyonkarahisar'da açıklamalarda bulundu
AFYONKARAHİSAR - CHP Grup Başkanvekili Özel, Afyonkarahisar'da açıklamalarda bulundu
AFYONKARAHİSAR - CHP Grup Başkanvekili Özel, Afyonkarahisar'da açıklamalarda bulundu
AFYONKARAHİSAR - CHP Grup Başkanvekili Özel, Afyonkarahisar'da açıklamalarda bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Karahisar, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AFYONKARAHİSAR - CHP Grup Başkanvekili Özel, Afyonkarahisar'da açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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