CHP Grup Başkanvekili Özel, Afyonkarahisar'da açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Dün hayatını kaybeden pilotumuza, sınır ötesinde hayatını kaybeden 2 şehidimize ve her gün pandemide kaybettiklerimize hep birlikte ağlıyoruz. Çünkü biz hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, birliğini, dirliğini, herkesin mutlu olmasını hiçbir annenin gözünün yaşının akmamasını, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini istiyoruz." dedi.

Özer, Afyonkarahisar'da CHP Şuhut İlçe Başkanlığında partililerle görüştü, Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Özel, daha sonra Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde CHP Belde Başkanlığının açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Özel, ülkenin kurucusu, kurtarıcısına sevgiyi, saygıyı herkesin muhafaza ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hepimiz Tatarlılıyız, Dinarlıyız, Türkiyeliyiz. Dün hayatını kaybeden pilotumuza, sınır ötesinde hayatını kaybeden 2 şehidimize ve her gün pandemide kaybettiklerimize hep birlikte ağlıyoruz. Çünkü biz hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, birliğini, dirliğini, herkesin mutlu olmasını hiçbir annenin gözünün yaşının akmamasını, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini istiyoruz. Bu duygularla Tatarlı'daki tüm siyasi partilerden hangi görüşten olursa olsun tüm Tatarlıları yürekten kucaklıyoruz."

"CHP herkes için baba evidir"

Belde başkanlığının bütün Tatarlının olduğunu vurgulayan Özel, "Zira hepimiz bir baba evinde doğarız. Sonra kimi evlenir gider yeni yuva kurar, kimi işleri daha iyi olur kendince daha iyi bir eve geçer. Kardeşler ayrılır başka yerlerde yaşar. Ama örneğin evlilikte işler kötü gidince ya da iş bozulur, çorba kaynamayınca başka tarafta huzurun kaçar, bilirsin ki baba evinin bacası vardır, tütmektedir. CHP herkes için baba evidir. Buyursunlar gelsinler." diye konuştu.

Özel, şunları söyledi:

"Babaevinin tapusunda Burcu Köksal da yazmıyor Özgür Özel de. Kemal Kılıçdaroğlu da yazmıyor, Deniz Baykal da Ecevit de yazmıyordu, İsmet İnönü de. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün evine gelinir. Atatürk yollara düştüğünde ayaklarda çorap, potin yoktu. Toplu iğnemiz yoktu. Ne silahımız ne mermimiz... Bin bir tane güçlüğümüz vardı. Yola çıktık, sonra 25 Ağustos'ta Atatürk evinde yattı. 26 Ağustos'ta Büyük Taazrruz'u başlattı bu topraklardan ve önce hep birlikte kurtardık. Hepimizin ninelerini, dedelerini umutsuzluktan kurtardı, kurtuluşa inandırdı. Sonra da 900 fabrika kurdu, işsizliği bitirdi. Yoksulluğu, açlığı bitirdi."

Özel, partisinin Dinar İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.