Son Dakika Haberleri: CHP Grup Başkanvekili Özel, Akşehir'de

CHP Grup Başkanvekili Özel, Akşehir'de

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Konya'nın Akşehir ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Akşehir'de, System.String[]
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Konya'nın Akşehir ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı.

Özel, açılışta yaptığı konuşmada, referandum çalışmaları sırasında da Akşehir'i ziyaret ettiğini hatırlattı.

CHP'nin Akşehir adayının çekileceği yönünde söylentilerin olduğuna değinen Özel, şunları kaydetti:

"Bir yıldır çalışan aday, seçimlerden çekilir mi? Çekilmek isteyen varsa çekilsin. Seçimi kazanacak olan sizlersiniz. Sabah kahvelerinizi birbirinizle değil, komşularınızla için. Öğretmen olarak yetiştirdiğiniz öğrencilerinizden, usta olarak iş sahibi yaptığınız çıraklarınızdan, birbirinizin külüne muhtaç olduğunuz komşularınızdan Eyüp Oyan için oy isteyin. Akşehir'i kapısı kapanmayan bir belediyeye kavuşturun. Eyüp Oyan Akşehir'de kucaklaştırma, kardeşleştirme ve ötekinin hakkını savunma politikasıyla CHP projelerini şehrinize getirmeyi vadediyor."

Özel, şehrin kalkınması için belediyenin iktidar partisinden olması gerektiğine dair yorumların olduğunu dile getirerek, "Bu doğru değil. Her türlü doğru projeyi destekleyecek Avrupa Birliği fonları var. CHP'nin kardeş belediye uygulaması var. Seçmen olarak cebinizde 2 kart var. Yerel seçimlerde kırmızı kartı göstererek iktidara da sarı kart göstermiş olacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışta, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve CHP Akşehir Belediye Başkan Adayı Eyüp Oyan da konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:35 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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